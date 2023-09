St. Johann kassiert drei Minuten vor Schluss Ausgleich gegen Tirol Juniors – Volders und Kundl teilen ebenfalls Punkte

Details Sonntag, 10. September 2023 15:33

Jede Menge Remis in der achten Runde der Regionalliga Tirol – es bleibt extrem ausgeglichen. Ebbs könnte noch am Sonntag an 17 Uhr in der Heimpartie gegen Telfs punktemäßig zum Leader Kitzbühel aufschließen. Sowohl FC Raika Volders gegen SC Holz Pfeifer Kundl (1:1), SK St. Johann gegen WSG Tirol Juniors (2:2) Kitzbühel gegen Wörgl (0:0) und Fügen gegen IAC (3:3) enden Unentschieden. Platz eins und neun trennen fünf Punkte – der Thriller wird bereits mit Runde neun am 12. und 13. September 2023 fortgesetzt – es ist wieder eine englische Woche angesagt!

Remis zwischen Volders und Kundl entspricht dem Spielverlauf

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein aus meiner Sicht in Summe gerechtes Remis am Ende. Wir haben dem Spiel aber doch etwas mehr den Stempel aufgedrückt. Kundl mit großer Moral, die beweisen sie ja immer wieder. Der mögliche Siegestreffer von uns drei Minuten vor Schluss wurde nicht anerkannt, war aber etwas strittig aus meiner Sicht, aber wie gesagt, das Remis geht okay. Heute haben wir offensiv nicht so gut gespielt, aber wer hätte schon gedacht beim Start der Meisterschaft, dass wir oben mitspielen können. Die Ansprüche steigen natürlich und die Mannschaft zeigt starke Vorstellungen, in dieser Art werden wir auch weiter machen. Kundl ging in der 62. Minute durch Dominik Haaser in Führung, wir konnten in der 80. Minute durch Christoph Mössmer ausgleichen!“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Holz Pfeifer beendet seine Minikrise und holt beim FC Volders einen Punkt. Vor sehr schütterer Kulisse entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die Gastgeber ein wenig gefährlicher waren. Vor allem kurz vor der Halbzeit hatte Kundl Riesenglück, als die Volderer eine tolle Chance ausließen und nur die Stange trafen. Kundl hatte aber ebenfalls mit einem Lattentreffer Pech. Nach dem Wechsel beendete Dominik Haaser die Kundler Torflaute und brachte den SCK in Minute 62 in Führung. Zehn Minuten vor Spielende glich Christoph Mössmer per Strafstoß zum 1:1 aus. Am Ende ein gerechtes Remis!“

„Regelschmankerl“ beim 2:2 zwischen dem SK St. Johann und den WSG Tirol Juniors

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ein Spiel mit sehr hohen Niveau – Werbung für die Regionalliga Tirol. Wir hatten in der ersten Hälfte zwei Riesenchancen, die wir nicht verwertet haben. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein sehr guter Schuss von Moritz Hupfauf und die Führung für die Gäste. In die zweite Hälfte sind wir sehr gut gestartet und sieben Minuten nach Wiederanpfiff konnte Stephen Owusu Akomeah mit sehr gutem Schuss ausgleichen. Ab der 67. Minute waren wir dann durch eine zweite Gelbe Karte gegen Maximilian Gruber in Unterzahl. Aber wir gehen trotzdem durch ein Eigentor der Gäste in der 75. Minute in Führung. Kurios der Ausgleich in der 87. Minute. Freistoß für mein Team, der Ball geht an die Stange und springt zum Torschützen zurück. Dieser versucht es noch einmal, das entspricht aber regeltechnisch einer Doppelberührung nach einem Freistoß und der Schiri pfeift Freistoß für die Gäste. Diese spielen den Freistoß schnell ab und Renato Babic schließt zum 2:2 ab. Wir hatten in dieser Partie nicht weniger als drei Stangenschüsse dem Sieg wesentlich näher und deswegen entspricht das 2:2 doch gefühlt zwei verlorenen Punkten!“

