Ebbs klarer Sieger in Wörgl – Volders gewinnt das Spitzenspiel gegen Kitzbühel

Details Sonntag, 17. September 2023 01:38

In der 10. Runde der Regionalliga Tirol haben sich nun doch drei Mannschaften ein wenig vom Feld abgesetzt – und mit allen drei hat man wohl ganz oben nicht gerechnet. Die größte Überraschung: Es sind drei Aufsteiger aus der Tirol Liga und das stellt natürlich auch der Tirol Liga ein sehr gutes Zeugnis aus. Ganz oben der SK St. Johann nach einem 1:0 Erfolg beim Innsbrucker AC. Ebenso 1:0 gewinnt der FC Raika Volders das Spitzenspiel gegen den FC Eurotours Kitzbühel. Absolut dominant der SK Blitzschutz Pfister Ebbs mit einem 4:0 beim SV Wörgl. St. Johann und Volders halten nun bei zwanzig Zählern, Ebbs hat einen Punkt weniger.

Doppelpack von Florian Kitzbichler und Julian Jirka für Ebbs in Wörgl

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Ein extrem gutes Spiel meiner Mannschaft – ein ganz großes Lob für meine Kicker! Wir waren neunzig Minuten die klar bessere Mannschaft. Mit einem Doppelschlag in der 21. und 27. Minute konnten wir durch Florian Kitzbichler und Julian Jirka schnell mit 2:0 in Führung gehen. Kurz vor der Pause der zweite Treffer von Florian Kitzbichler und mit 3:0 ging es in die Pause. Auch Julian Jirka trifft heute zweimal! Damit ein ganz klarer und absolut verdienter 4:0 Erfolg!“

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Ebbser beherrschten uns klar, siegten auch dieser Höhe absolut verdient. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel. Die schnellen Gäste spielten groß auf und erzielten zum Teil herrliche Tore. Unsere Mannschaft konnte nur in wenigen Minuten im gesamten Spiel überzeugen, insgesamt viel zu wenig. Unser Tormann Topic war noch der Beste, das sagt wohl alles!“

Volders mit großer Leidenschaft und Dreier gegen Kitzbühel

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Eine sehr kampfbetonte Partie, die spielerischen Akzente absolut im Hintergrund. Mit welcher Leidenschaft meine Spieler auftreten, ist einfach nur toll. Unsere Führung in der 37. Minute nach einer unübersichtlichen Szene vor dem Tor der Gäste, offizieller Torschütze Christoph Mössmer. Es gibt aber auch Beobachtungen, dass es ein Eigentor der Gäste war. Wir hätten es in Hälfte zwei schon früher entscheiden können, zwei gute Möglichkeiten auf das 2:0. Es ist aber beim 1:0 Erfolg geblieben!“

