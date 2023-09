St. Johann holt auch Dreier beim Innsbrucker AC – Wörgl bestellt neuen Trainer - Völs siegt gegen Fügen

Details Montag, 18. September 2023 17:17

Der SK St. Johann steht weiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol. Das 1:0 beim Innsbrucker AC eigentlich ungefährdet schwer tat sich St. Johann nur mit dem Erzielen von Treffern. St. Johann und Volders halten bei zwanzig Zählern, einen Punkt dahinter Ebbs. Überspitzt kann man sagen, die Tirol Liga dominiert aktuell die Regionalliga, aber Aufsteiger müssen zunächst einmal den langen Atem beweisen. Beim SV Wörgl lief es in den ersten zehn Runden extrem enttäuschend. Minus vierzehn die Tordifferenz, vorletzter Platz. Neu auf der Trainerbank Dino Bevab, der aktuell verletzt ist und nun als Trainer das Ruder herumreißen soll. Der Völser SV feiert einen wichtigen 1:0 Erfolg gegen Fügen.

St. Johann beim IAC dominant – aber nur ein knapper Erfolg!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen. Hätten uns durchaus einen klaren Vorsprung herausschießen können. So blieb es aber lange beim 0:0, da kann immer etwas passieren. In der 76. Minute aber dann ein Strafstoß für uns und das 1:0 durch Christian Pauli. Der IAC hatte auf der anderen Seite keine konkrete Möglichkeit. So gesehen ein verdienter Dreier für meine Elf!“

Leidenschaftlicher Auftritt von Völs gegen Fügen

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Wir traten mit einer neu formierten Mannschaft gegen Fügen an, einige Ausfälle haben uns dazu gezwungen. Taktisch diszipliniert unser Team, aber zunächst Mitte der ersten Halbzeit eine Großchance für die Heimelf, die unser Goalie toll pariert. In der 45. Minute unsere Führung durch einen Strafstoß von Christoph Markt. In der zweiten Halbzeit hatten wir vier Hochkaräter! Tolle Chance durch Lucas Peinter und Nino Pairst, die eine sehr gute Leistung zeigen. Ansonsten haben wir bis zum Schluss leidenschaftlich verteidigt. Am Ende ein absolut verdienter Sieg!“

Neuer Trainer in Wörgl

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „In zehn Runden 25 (!) Gegentore, wobei wir davon 24 in sieben Partien kassierten, brachte das Fass zum Überlaufen. Es ist nur selten gelungen, das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft zu stabilisieren. Wir benötigen jetzt einen neuen Impuls auf der Trainerbank: Dino Bevab, der schon seit Jahren zu den Führungsspielern der Mannschaft zählt, jetzt aber verletzungsbedingt für längere Zeit ausfallen wird, übernimmt ab sofort die Position als Cheftrainer des SV Wörgl. Wir wollen aber nicht vergessen, den Yasar Demir für seine geleistete Arbeit, die er immer gewissenhaft und fleißig erfüllte, zu danken und anzuerkennen!“

Zur Lage der Liga nach zehn Runden

Die erste Trainerablöse ist erfolgt, der Start des SV Wörgl in die neue Saison sehr durchwachsen. Nur vorletzter Platz in der Tabelle, einen Punkt vor Kundl. Die Aufsteiger in Hochform! St. Johann führt sensationell vor Volders und Ebbs! Dann folgt vier Punkte hinter dem Tabellenführer die Regionalliga-Fixgröße Kitzbühel. Völs konnte mit einem 1:0 Erfolg gegen Fügen den Anschluss nach oben halten. Telfs kann ein sehr trefferreiches Spiel gegen Kematen mit 5:3 gewinnen. Ein Blick auf Runde elf verspricht spannende Duelle. Im Fokus die Duelle der Aufsteiger! Ebbs empfängt am 24. September um 16 Uhr Volders und Völs ist eine Stunde später in St. Johann zu Gast. Der neue Trainer des SV Wörgl Dino Bevab hat die erste Partie mit seiner Elf am 22.9.23 um 19 Uhr in Kematen zu bestreiten.

