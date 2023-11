Volders, St. Johann und Kitzbühel fixieren mit Siegen gegen Wörgl bzw. Kundl und Telfs faktisch die Top-6 Position

Details Sonntag, 12. November 2023 01:45

In der Regionalliga Tirol ist am zweiten Novemberwochenende der Vorhang für 2023 gefallen. Für drei Mannschaften kann man die Qualifikation für die Top-6 nach dem Grunddurchgang schon als fix bis nahezu fix ansehen. Leader Volders gewinnt gegen Wörgl mit 3:1 und hat damit zwölf Punkte Vorsprung auf die Nummer sieben Völs. Vier Runden sind im Frühjahr 2024 noch zu spielen, Auch der SK St. Johann ist mit dem 5:1 gegen den SC Holz Pfeifer Kundl praktisch durch. Das gilt auch für den FC Eurotours Kitzbühel, der allerdings gegen den SV Telfs aufgrund von Problemen im Abschluss doch etwas glücklich 2:1 gewinnt. Ab der Nummer vier Ebbs wird es etwas enger, obwohl Ebbs mit einem 2:1 im direkten Duell mit Völs die Position massiv verbessert hat. Fünf Punkte Vorsprung auf Völs, die auf Platz sieben liegen und aus den Top-6 hinaus gerutscht sind. Auch Fügen gewinnt das extrem wichtige Duell gegen die WSG Tirol Juniors mit 1:0 und erobern Platz sechs, zwei Punkte vor Völs. Im Rennen um die Top-6 sind noch Telfs, die vier Punkte hinter Fügen liegen. Kematen gewinnt zwar gegen den IAC mit 1:0, allerdings hat Kematen bereits sechs Punkte Rückstand auf die Top-6. Da müsste schon ein extrem gutes Finish im Frühjahr 2024 gelingen.

Kitzbühel mit Problemen im Abschluss – aber trotzdem Dreier gegen Telfs!

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Gestartet sind wir heute wie aus der Pistole geschossen. Vier tolle Möglichkeiten in den ersten zwanzig Minuten hätte wohl einen 3= Vorsprung bringen müssen. In der 30. Minute hat Andreas Wörndl zudem die nur die Latte getroffen. So etwas rächt sich natürlich im Fußball fast immer. In der 38. Minute ein starker Konter von Telfs und Matej Dretvic trifft gekonnt ins lange Eck. Vor der Pause noch ein Lattenschuss von Telfs. Die erste Halbzeit hätte also extrem bitter für uns enden können. Statt 3:0 oder 4:0 ein 0:2 zumindest hat ins das 0:1 im Rennen gehalten.

Neun Minuten nach Wiederbeginn ein sehenswerter Freistoß von Raffael Kogler zum 1:1. Wir waren in Folge spielbestimmend, aber nach wie vor große Probleme im Abschluss. In der 87. Minute dann doch noch der Siegestreffer. Nach einem Abpraller ein abgefälschter Ball von Wowo Sagno, der den Weg in das Tor der Gäste findet. Am Ende aus meiner Sicht ein verdienter, aber doch glücklicher Sieg. Wir haben damit ein sensationelles Finish im Herbst hingelegt und vier Runden vor Abschluss des Grunddurchganges einen Puffer von acht Punkten auf Platz sieben. Das ist eine tolle Ausgangsposition für das Frühjahr!“

St. Johann im Spielrausch gegen Kundl

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Unsere Mannschaft hat sich heute in einen Spielrausch hineingesteigert. Von Anfang an klar besser und eine 3:0 Führung zur Pause. Alle Tore sehr gut herausgespielt. Das 1:0 in der 2. Minute durch Christian Pauli, Maximilian Gruber mit dem 2:0 in der 12. Minute und abermals Pauli in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es war eins ehr wichtiges Spel für uns, um uns schon recht klar in den Top-6 abzusichern. In der zweiten Hälfte haben Andreas Lovrexc und Benedikt Seeber getroffen, der Ehrentreffer der Gäste kam von Matthias Stromberger. Damit haben wir mit dem 5:1 gegen Kundl 35 Punkte am Konto und zehn Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Zwölf Punkte sind noch für alle Mannschaften maximal zu machen, mit dem heutigen Sieg sind wohl die Top-6 fixiert! Aber es ist natürlich klar, dass wir weiter nach oben blicken, wir liegen ja nur zwei Zähler hinter Leader Volders.“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Kundl war in St. Johann eigentlich chancenlos. Bereits mit der ersten Aktion brachte Christian Pauli die Gastgeber in Führung, nach zwölf Minuten erhöhte Maximilian Gruber auf 2:0. Kundl spielte optisch zwar gefällig mit, wurde aber kaum gefährlich. Ganz anders der SK St. Johann. Beeindruckend das schnelle Umschaltspiel und die Offensivpower, die die Mannschaft von Herbert Ramsbacher zeigte. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, denn die Gastgeber ließen noch einige gute Möglichkeiten aus. Kundls bester Mann war Torhüter Harald Zoglauer!“

