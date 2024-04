Klare Erfolge von Kitzbühel gegen Volders und der WSG Tirol Juniors gegen Fügen

Details Sonntag, 21. April 2024 00:40

Hochspannung vor dem Auftakt des oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Man hat mit engen Partien gerechnet. Die ersten beiden Spiele bringen aber zwei ganz klare Sieger. Der FC Eurotours Kitzbühel gegen überraschend klar gegen den FC Raika Volders mit 6:2. Titel-Geheimfavorit WSG Tirol Juniors bezwingt den SV Fügen mit 5:1. Kitzbühel zumindest für 24 Stunden Tabellenführer. Der SK St. Johann kann aber mit einem Dreier am Sonntag, dem 21.4.24 ab 17 Uhr in Ebbs die Tabellenführung wieder zurückerobern.

Dreimal Doppelpack für Kitzbühel durch Kogler, Wörndl und Spak gegen Volders

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Von Anfang an sind wir sehr bissig aufgetreten. Mit einem Doppelschlag in der 6. und 8. Minute konnten wir die Gäste verunsichern. Die Treffer haben David Spak und Andreas Wörndl erzielt. Die schnelle Führung hat uns in die Karten gespielt und wir konnten doppelt nachlegen. 3:0 in der 14. und 4:0 in der 31. Minute durch Raffael Kogler. Kurz darauf aber das 1:4 der Gäste durch Mario Ackerl. Wir konnten aber fünf Minuten später erneut treffen. Mit dem 5:1 durch Andreas Wörndl ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte noch ein Treffer für uns durch David Spak zum 6:1 und für Volders durch Jakob Triendl zum 6:2. Nach den beiden letzten Niederlagen gegen Volders konnten wir heute sehr sicher drei Punkte machen. Das ist zum Start des Play-off natürlich sehr wichtig. Wir schauen aber weiter von Spiel zu Spiel!“

Drei Treffer von Denis Tomic für die WSG Tirol Juniors gegen Fügen

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „Nach wenigen Minuten eine Chance zur Führung für unsere Mannschaft, aber in Minute siebzehn das 1:0 der Heimelf durch Renato Babic. Die Hausherren feldüberlegen, wir haben uns aber ganz gut gewehrt. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause ist uns nach einem Standard das 1:1 durch Florian Bischofer gelungen. Ein geblockter Ball in der letzten Spielminute der ersten Hälfte und Denis Tomic gelingt das 2:1 für die Juniors. In der zweiten Hälfte waren wir an und für sich gut im Spiel. Allerdings haben uns individuelle Fehler schwer zu schaffen gemacht. In der 58. und 64. Minute trifft Denis Tomic doppelt. 4:1 für die Juniors und damit war die Partie entschieden. Yannick Vötter macht in der 71. Minute noch das 5:1 für die Juniors.“

