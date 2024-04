Kundl gelingt Punkt in Telfs und auch der IAC und Völs teilen die Punkte!

Details Montag, 22. April 2024 12:21

Keinen Sieger gab es in den drei Auftaktpartien des unteren Play-off der Regionalliga Tirol. 2:2 zwischen dem IAC und Völs, Telfs und Kundl bzw. Kematen und Wörgl trennen sich 1:1. Damit führt Völs einen Punkt vor Kematen und Telfs die Tabelle an, Wörgl hat als Tabellenletzter weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Kundl.

Innsbrucker AC lag gegen Völs nach zehn Minuten 0:2 zurück!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind in diese Partie nicht gut gestartet. Die Gäste klar besser und bereits nach zehn Minuten 0:2 durch Treffer von Andreas Probst und Florian Tipotsch. Wir hätten in dieser Phase auch einen dritten Gegentreffer kassieren können. Dann haben wir uns aber doch gefunden und konnten in der 22. Minute durch Florian Jünemann auf 1:2 herankommen. In Hälfte zwei waren wir deutlich stärker. Zweimal konnte Völs vor der Linie retten. In der 87. Minute nach einem tollen Schuss ins Kreuzeck von Howik Karapetjan das 2:2. Aufgrund der ersten Halbzeit geht aus meiner Sicht das 2:2 aber trotzdem okay, obwohl wir dem Dreier in Hälfte zwei nahe waren.“

Ausgeglichenes Duell zwischen Telfs und Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Kundl entführt aus Telfs einen Punkt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Isik Esen den SCK nach 55 Minuten in Führung. In der 85. Minute gelang Julius Perstaller der Ausgleich. In Summe ein gerechtes Remis, denn beide Teams hatten Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden!“

