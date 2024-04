Kundl und Völs trennen sich 1:1 – Innsbrucker AC gelingt Kantersieg in Wörgl

Details Samstag, 27. April 2024 00:26

Auftakt zur zweiten Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Im Fernduell am Tabellenende schneidet der SC Holz Pfeifer Kundl besser ab als der SV Wörgl. Wörgl hat im Heimspiel gegen den Innsbrucker AC in Hälfte zwei keine Chance und unterliegt 0:5. Kundl und Völs trennen sich in einem Duell auf Augenhöhe 1:1. Am kommenden Sonntag, dem 28. April 2024, geht es nun zwischen Telfs und Kematen (Ankick 17 Uhr) um die Tabellenführung. Aber nur der Sieger kann Position eins erobern. Gibt es ein Remis bleibt der IAC vor Völs an der Tabellenspitze. Aber das wird zur alles zur Nebensache, wenn ein Spieler in das Krankenhaus gebracht werden muss. Der Trainer von Wörgl konnte zum Glück schon Entwarnung geben, die Redaktion von ligaportal.at wünscht Patrick Deutsch alles Gute!

Völs holt ersatzgeschwächt Punkt in Kundl

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „In der ersten Halbzeit war Kundl durchaus feldüberlegen. Eine Großchance nach einer Flanke ganz zu Beginn konnte Kundl nicht verwerten. Der Rest der ersten Halbzeit hat dann kaum mehr Highlights zu bieten gehabt. Kundl war über Flanken gefährlich, wir haben gut verteidigt. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff ein richtiger Nackenschlag für unsere Mannschaft. Unstimmigkeiten und die Heimelf nutzt diese zum 1:0 in der 46. Minute durch Dominik Prantner. Dann hatten aber wir das Spiel in der Hand, haben Moral gezeigt und sehr mutig agiert. Eine Riesenchance in der 70. Minute durch Ali Yigit wurde noch vergeben, aber in der 89. Minute ist Franz Gruber per Kopfball das 1:1 gelungen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der eine Punkt mehr als verdient. Wir sind bis zum Schluss aktiv und wach geblieben, waren extrem ersatzgeschwächt. Riesenkompliment an meine Mannschaft für diese Vorstellung!“

Wörgl mit Schockmoment in der Halbzeitpause gegen den Innsbrucker AC

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „IAC war bessere Mannschaft heute. Sie haben eine gute und erfahrene Mannschaft und bei uns war der zweitälteste Spieler Jahrgang 2002! Sie haben jeden Fehler von uns genutzt und verdient gewonnen. Es ist sicher zu hoch, aber verdient. Aber das ist alles nebensächlich, da unserer Spieler Patrick Deutsch zur Halbzeit mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste, da er nur schwer Luft bekommen hat. Gott sei Dank ist jetzt alles okay und wir hoffen, dass er bald wieder mit uns am Sportplatz stehen kann.“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten in der 18. Minute durch Michael Simic mit 1:0 in Führung gehen. Dann wurde aber die Heimelf stärker und hat ab der 25. Minute das Kommando übernommen. Wir haben in dieser Phase gut verteidigt und das zeichnet ja auch eine gute Mannschaft aus, in so einer Phase keine konkreten Chancen des Gegners zuzulassen. In der zweiten Hälfte war es dann nur mehr ein Spiel auf das Tor von Wörgl. Schnell haben wir mit einem Doppelpack von Florian Jünemann in der 50. und 55 Minute eine Vorentscheidung geschafft. Im Finish dann noch Treffer von David Oberortner und Andrija Jurisic. Ein absolut klarer und verdienter 5:0 Erfolg!“

