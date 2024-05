Tabellenführer Kitzbühel sichert knappen Sieg gegen SK Ebbs

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:37

In der Regionalliga Tirol Oberes Play-Off empfing der FC Kitzbühel den SK Freisinger Ebbs. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Fünftplatzierten waren die Hausherren zu favorisieren. Eine Woche nach einem 1:0-Erfolg in Fügen behielt der Ligaprimus am Freitagabend abermals mit dem knappsten aller Ergebnisse die Oberhand und behauptete den Platz an der Sonne. Die Kicker aus Ebbs hingegen müssen auf den ersten "Dreier" weiterhin warten.

Spiel auf Augenhöhe

Die ersten Minuten des Spiels zeigten bereits, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Der Tabellenführer, angeführt von Kapitän Christoph Notdurfter, begann das Spiel mit hohem Druck und konnte bereits in der 4. Minute die erste Ecke des Spiels herausholen. Die Heimmannschaft dominierte die Anfangsphase, wobei Raffael Kogler und Andreas Wörndl sich als Schlüsselfiguren im Angriffsspiel herausstellten. Trotz mehrerer guter Angriffe und einem direkt abgewehrten Freistoß in der 13. Minute durch den herausragenden Ebbs-Torwart Fabio Guglberger, gelang es dem FC Kitzbühel nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Auch Ebbs zeigte sich keineswegs eingeschüchtert und schaffte es immer wieder, gefährliche Konter zu setzen. Ein besonders brenzliger Moment für die Kitzbüheler Abwehr ereignete sich in der 58. Minute, als die Gäste eine dicke Chance zur Führung vergaben, Torhüter Nazar Penkovets und seine Verteidigung den Angriff in letzter Sekunde entschärfen konnten.

Entscheidende Momente führen zum Siegtreffer

Der Wendepunkt des Spiels kam in der 61. Minute, als der FC Kitzbühel nach einem intensiven Gestocher im Gäste-Strafraum durch einen präzisen Schuss von Andreas Wörndl in Führung ging. Trotz weiterer Angriffe und einer Doppelchance in der 90. Minute, bei der der Ball nur den Pfosten traf, blieb es beim knappen Vorsprung für Kitzbühel.

Die Gäste aus Ebbs gaben sich jedoch nicht geschlagen und suchten bis zum Schluss nach dem Ausgleichstreffer. Sie kamen in der 73. Minute dem Tor gefährlich nahe, aber ihre Bemühungen blieben unbelohnt. Als Schiedsrichter Bosnjak nach 94 Minuten das Spiel abpfiff, stand es 1:0 für den FC Kitzbühel, der damit seinen Erfolgskurs in der Liga fortsetzt und wichtige Punkte sammelt.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr erstellt.

