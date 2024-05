WSG Tirol Juniors nur mehr einen Punkt hinter Kitzbühel – St. Johann und Fügen teilen Punkte

Details Montag, 13. Mai 2024 19:15

Nach der vierten Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol wurde es an der Tabellenspitze wesentlich enger. Die WSG Tirol Juniors haben wieder einmal ihre Klasse gezeigt und den Tabellenführer FC Eurotours Kitzbühel mit 3:0 besiegt. Der SK St. Johann konnte diese Niederlage des Leaders nicht voll nützen, hat sich aber nach der Schlappe in Wattens mit einem 1:1 gegen den SV Fügen charakterstark gezeigt. Am 17. Mai 2024 wird die fünfte Runde gespielt. Kitzbühel empfängt St. Johann. Volders die WSG Tirol Juniors und Ebbs ist in Fügen zu Gast. Nach den letzten Ergebnissen haben sich die WSG Tirol Juniors ganz stark für den Titel empfohlen.

Analyse des FC Kitzbühel zur Niederlage in Wattens

Alexander Krimbacher musste Head-Coach Paul Schneeberger, der aus gesundheitlichen Gründen fehlte, in Wattens vertreten.

Sein Kommentar zur 3:0 Niederlage gegen die WSG Tirol Juniors: „Die ersten zwanzig Minuten konnten wir das Match gegen eine wirklich starke Mannschaft aus Wattens offen gestalten. Dann hat sich aber die spielerische Überlegenheit der Juniors durchgesetzt - zwei Gegentreffer noch vor der Pause waren die Folge. Der Dreifach-Wechsel nach ca. einer Stunde hat mehr Offensivpower in unser Spiel gebracht. Wir hatten auch einige Topmöglichkeiten, das Match noch einmal spannend zu machen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Leider hat uns in diesen Situationen aber die nötige Kaltschnäuzigkeit gefehlt. In der Schlussphase haben wir natürlich noch einmal alles nach vorne geworfen, wodurch wir für Konter anfällig wurden. So mussten wir in der letzten Minute noch das 3:0 hinnehmen. Der Sieg für die Hausherren ist aufgrund des Spielverlaufs absolut verdient. Trotzdem können wir auf unsere Mannschaft stolz sein. Wir haben es den Juniors nicht leicht gemacht, haben 90 Minuten lang gefightet, alles gegeben. Die WSG war an diesem Tag aber das bessere Team.“ (Quelle: FC Eurotours Kitzbühel fb)

St. Johann zeigt nach Schlappe in Wattens gegen Fügen Charakter

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Wir sind gegen Fügen eigentlich mit dem letzten Aufgebot angetreten. Viele wichtige Spieler haben gefehlt. In der 25. Minute konnten wir durch Christian Pauli in Führung gehen. Fügen hat in der 55. Minute durch Alexander Gründler ausgeglichen. Die kämpferische Leistung geht nach der klaren Niederlage in Wattens in Ordnung. Das Team hat Charakter gezeigt, mit dem Punkt kann man zufrieden sein!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.