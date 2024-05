Kundl gelingen die Big-Points gegen Wörgl!

Details Dienstag, 14. Mai 2024 01:12

Die 26. Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol hat dem SC Holz Pfeifer Kundl drei sehr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gebracht. Mit einem 3:0 gegen den SV Wörgl hat Kundl sechs Runden vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Wörgl. Telfs hat Platz eins mit einem 4:2 gegen den Völser SV verteidigt. Drei Punkte hinter Telfs der SV Kematen, der sich gegen den Innsbrucker AC mit 5:2 durchsetzen konnte.

Mäßige Partie und wichtiger Dreier für Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl feiert im Derby gegen den SV Wörgl einen verdienten Heimsieg. Kundls Mannschaft war in der Offensive wesentlich effektiver als die Gäste, die zwar optisch überlegen, aber vor dem Tor nicht wirklich gefährlich waren. Die rund 400 Zuschauer im Achenstadion sahen eine eher mäßige Partie, in der Kundl vor allem über Dominik Prantner und Benjamin Weidhofer immer wieder gute Offensivaktionen zeigte. Bereits zur Pause führte Kundl 2:0, kurz nach dem Wechsel erfolgte mit Treffer Nummer drei die Entscheidung im Spiel. Die Tore haben Dominik Prantner in der 11. und 24. Minute erzielt, Benjamin Weidhofer war in der 57. Minute erfolgreich.“

