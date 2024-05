Dreier für Kundl gegen den IAC und für Völs in Kematen

Details Montag, 27. Mai 2024 20:00

Der SV Telfs konnte in der sechsten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol die Tabellenführung mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Wörgl verteidigen. Wörgl hat nun als Tabellenletzter sechs Punkte Rückstand auf den SC Holz Pfeifer Kundl, die gegen den Innsbrucker AC mit 2:0 gewinnen konnten. Völs bleibt mit einem 2:1 beim SV Kematen an Leader Telfs dran und liegt weiterhin drei Punkte zurück. Weiter geht es bereits am Mittwoch, dem 29. Mai 2024 mit der siebenten Runde.

Kundl verschafft sich mit Sieg gegen den IAC Luft nach unten

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Kundl feiert gegen den IAC einen verdienten 2:0 Heimerfolg. In einer guten Regionalligapartie waren zwar die Gäste optisch leicht feldüberlegen, aber Kundl war in der Offensive gefährlicher und auch effektiver. Die Führung nach 16 Minuten erzielte Dominik Prantner, der von Benjamin Weidhofer perfekt bedient wurde, den zweiten Kundler Treffer erzielte Tobias Adelsberger nach feiner Einzelleistung knapp vor der Halbzeit. Nach dem Wechsel versuchte Kundl das Spiel zu kontrollieren, die Gäste wurden allerdings zusehends stärker. Bei nahe wäre das Spiel auch noch gekippt, aber der IAC vergab in der 87. Minute einen Strafstoß und damit eigentlich die letzte Möglichkeit, etwas Zählbares aus Kundl mitzunehmen.“

Doppelpack durch Francesco Riehle für Völs in Kematen

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „In der ersten Halbzeit war unser Spiel sehr gut organisiert. Nach einer schönen Kombi ein Weitschuss von Francesco Riehle in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Dann eine sehr gute Einschussmöglichkeit von Lucas Peintner – wurde leider vergeben. Kematen war nur über Standards gefährlich. Auch das 2:0 in der 53. Minute steuert Francesco Riehle bei. Bei der Entstehung hätte es aus meiner Sicht eigentlich die Rote Karte für Kematen geben müssen. Diese Führung wurde dann leidenschaftlich verteidigt, aber die Heimelf kann doch in der 76. Minute durch Thomas Plunser auf 1:2 herankommen. Ein Kopfball nach einer Standardsituation. Wir haben dann den Dreier über die Zeit gebracht, Kematen hatte noch eine große Möglichkeit auf den Ausgleich!“

