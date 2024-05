Nullnummer in Volders! FC Kitzbühel ist Tabellenführung los

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 13:08

In einem engen Spiel in der Regionalliga Tirol - Oberes Play-Off trennten sich der FC Volders und der FC Kitzbühel mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch sowohl die Abwehrreihen als auch die Torhüter präsentierten sich in Bestform. Mit dem torlosen Remis wurden die Kützbüheler am Feiertag die Tabellenführung los.

Ereignisarmer erster Durchgang

Bereits in der sechsten Minute erarbeitete sich der bisherige Tabellenführer die erste Ecke des Spiels. In den darauffolgenden Minuten kam es zu weiteren Angriffen, doch die Abwehr der Heimischen hielt stand. In der 12. Minute sicherte sich Volders seine erste Ecke, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen.

In der 15. und 16. Minute kamen die Kitzbüheler wieder zu zwei Eckbällen, doch auch diese blieben ohne zählbaren Erfolg. Nach einer halben Stunde war die Partie ausgeglichen, wobei beide Teams leichte Chancen hatten, es jedoch an Durchschlagskraft mangelte. Besonders auffällig war die defensive Stabilität beider Mannschaften, die es den Angreifern schwer machte, zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. In der 35. Minute kam Kützbühels Kevin D’Almeida Kouevi zu einer gefährlichen Torchance, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Volders noch einmal angreifen, doch die Gäste-Verteidigung klärte souverän. Die erste Halbzeit endete ohne nennenswerte Höhepunkte, und auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv.

Torhüter und Abwehrreihen im Fokus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es mehrere Wechsel, die das Spielgeschehen jedoch nicht wesentlich veränderten. Besonders der FC Kitzbühel nahm in der 61. Minute gleich drei Wechsel vor, was den Druck auf die Volders-Abwehr erhöhte. Trotz dieser frischen Kräfte blieben klare Torchancen Mangelware.

Zuvor vergab Jakob Triendl eine vielversprechende Möglichkeit der Hausherren, als er den Ball nach einer Hereingabe von Elias Ortner über das Tor setzte. Die Partie wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften kämpften um jede Gelegenheit. In der 75. Minute verfehlte ein Schuss von David Haller das Kitzbüheler Gehäuse knapp.

Die letzten Minuten des Spiels waren besonders dramatisch. In der 89. Minute hatte der Favorit eine Riesenchance, doch Volders-Torhüter Leon Schulte zeigte eine Glanzparade und hielt sein Team im Spiel. Kurz darauf drückten die Gastgeber auf den Führungstreffer, doch auch Kitzbühel-Schlussmann Nazar Penkovets parierte einen gefährlichen Schuss von Matteo Braconi.

Mit insgesamt sieben Ecken in den letzten Minuten versuchten die Gäste, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Volders-Abwehr stand sicher. Nach 93 Minuten pfiff Schiedsrichter Et die Partie ab, und beide Teams mussten sich mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.



