Wörgl überrascht beim Innsbrucker AC

In der achten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol ist der Tabellenletzte SV Wörgl dem SC Kundl bis auf vier Punkte näher gekommen. Wörgl mit einer starken Vorstellung und einem 3:0 beim IAC, Kundl unterliegt in einem spannenden Spiel in Völs mit 2:3. Völs setzt sich damit für zumindest vierundzwanzig Stunden an die Tabellenspitze, könnte aber von Telfs die am Sonntag ab 11 Uhr in Kematen spielen bei einem vollen Erfolg wieder von der Poleposition verdrängt werden.

Starke Partien der beiden Tormänner!

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Wir sind sehr gut in Spiel angekommen. Nach zwanzig Minuten Engincan Gündogdu im 1:1 Duell gegen den Goalie der Heimelf, dieser rettet super. Fünf Minuten später abermals Engincan, er trifft aber nur die Latte und noch eine gute Möglichkeit für Skrbo, aber Goalie Daniele Sterba vom IAC war sehr gut heute. Auch zwei gute Möglichkeiten für den IAC, einmal unser Goalie mit Superparade und einmal Latte. In der 35. Minute schlägt aber der beste Spieler am Platz Drazen Kekez zu – er trifft per Freistoß ins Kreuzeck.

In der zweiten Halbzeit der IAC mit mehr Ballbesitz, wir haben auf Konter gelauert und so trifft Aleksandar Skrbo in der 63. Minute zum 2:0. Bis zum Schluss der IAC mit mehr Ballbesitz, aber nur mit zwei gute Möglichkeiten. Unser Tormann Matteo Mitterer hat super reagiert. Und mit dem letzten Angriff ein super Umschaltspiel von unserer Mannschaft und Engincan Gündogdu trifft zum 3:0. Ein verdienter Sieg und eine gute Leistung von meiner Mannschaft!“

