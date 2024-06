Titelrennen weiter spannend! FC Kitzbühel triumphiert gegen SV Fügen

In einem packenden Spiel der Regionalliga Tirol – OPO hat sich der FC Kitzbühel am heutigen Sonntag mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Fügen durchgesetzt. Die Begegnung im Sportstadion Langau bot den Zuschauern einen intensiven Schlagabtausch, in dem Kitzbühel seine Chancen besser nutzte und letztlich den längeren Atem bewies. Der FC Kitzbühel bleibt damit weiterhin im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West.

Kitzbühel mit dem Führungstor kurz vor dem Seitenwechsel

Die Partie begann mit einem dominanten Auftritt der Kitzbüheler. In den ersten zehn Minuten setzte Kitzbühel die Gäste aus Fügen unter Druck, doch Fügen fand zunehmend besser ins Spiel. Ein erster gefährlicher Schuss aus rund 30 Metern von Fügen konnte jedoch von Kitzbühels Torhüter Nazar Penkovets pariert werden.

In der 24. Minute hatten die Kitzbüheler ihre erste große Chance, als Andreas Wörndl gleich zweimal am Fügener Torhüter Georg Wurm scheiterte. Fügen antwortete prompt mit einem Angriff, bei dem Kuen jedoch an Nazar scheiterte. In der 31. Minute hatte Fügen erneut eine dicke Chance, die wiederum von Nazar vereitelt wurde.

Der entscheidende Moment der ersten Halbzeit kam in der 42. Minute, als Kitzbühel durch einen Freistoß belohnt wurde. David Spak konnte den Ball mit dem Körper ins Tor befördern und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss und dem besseren Ende für die Hausherren

Nach dem Seitenwechsel legten die Fügener einen Gang zu und kamen in der 51. Minute zum Ausgleich. David Ortner traf mit einem flachen Schuss von außerhalb des Strafraums zum 1:1.

Die erneute Führung für Kitzbühel fiel in der 73. Minute, als Tim Feichtner aus rund 25 Metern abzog und den Ball unhaltbar ins Netz setzte. Der Angriff über die linke Seite wurde von Fügen zunächst entschärft, doch Feichtner stand goldrichtig und nutzte die Gelegenheit, um das 2:1 zu markieren. Kitzbühel erhöhte nun den Druck und hatte weitere Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

In der Schlussphase des Spiels versuchte Fügen, den Ausgleich zu erzwingen. Eine Chance in der 85. Minute wurde von der Kitzbüheler Abwehr geklärt, und auch ein später Konter in der 90. Minute brachte keinen Erfolg. Stattdessen setzte Kitzbühel den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Angriff über rechts spielte Ritter den Ball auf den eingewechselten Marcel Holaus, der die Vorlage zu Finn Rudel brachte. Dieser schob den Ball ins Tor und stellte damit den 3:1-Endstand her.

Mit diesem Sieg sichert sich der FC Kitzbühel wichtige drei Punkte im Rennen um den Aufstieg, während der SV Fügen ohne Punkte bleibt. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten Sieg der Gastgeber, die sich über eine starke Teamleistung freuen dürfen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr (11580 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.