Paul Schneeberger analysiert den Sieg von Kitzbühel gegen Fügen – WSG Tirol Juniors beeindrucken gegen Ebbs!

Details Montag, 03. Juni 2024 10:10

Extrem spannendes Finale um Titel und Aufstieg im oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Nach dem 3:1 des FC Eurotors Kitzbühel gegen den SV Fügen und dem 6:0 Kantersieg der WSG Tirol Juniors gegen den SK Freisinger Ebbs halten beide Mannschaften bei 38 Punkten. Die Dramatik wird sich aber noch deutlich steigen. In der letzten Runde gibt es nämlich das ultimative Duell zwischen Kitzbühel und den WSG Tirol Juniors! Ankick ist am 15. Juni 2024 um 15:30 Uhr in Kitzbühel!

Coach von Kitzbühel: „Tolle Moral meiner Mannschaft gegen Fügen!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Gegen Ende der englischen Woche hat man schon gemerkt, dass die Kräfte doch nicht mehr so da waren, speziell in der ersten Hälfte. Nach einer Doppelchance von uns zwei Konter der Gäste. Unser Goalie mit starken Aktionen. Kurz vor der Pause die 1:0-Führung per Kopfball durch David Spak für Kitzbühel. Strömender Regen in Hälfte zwei. Nach dem 1:1 in der 51. Minute durch David Ortner per Weitschuss wird es für meine Mannschaft noch schwieriger. Es bleibt eng! Der Dosenöffner dann wohl ein Weitschuss von Tim Feichtner in der 74. Minute über den Goalie der Gäste zum 2:1. Ein Sonntagsschuss! Offene Partie, Fügen wollte den Ausgleich. In der Nachspielzeit ist uns dann das 3:1 durch Finn Rudel gelungen. Ein extrem wichtiger, wenn auch etwas glücklicher Sieg. Die WSG Tirol Juniors haben am Vormittag vorgelegt. Tolle Moral meiner Mannschaft, das war nicht einfach heute. Aber es ist sicher Luft nach oben in Bezug auf das, was wir heute spielerisch gezeigt haben!“

WSG Tirol Juniors verteidigen mit Kantersieg gegen Ebbs Tabellenführung!

Es bleibt extrem spannend im oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Nach Runde acht fällt die Entscheidung puncto Titel und Aufstieg zwischen den WSG Tirol Juniors und dem FC Eurotours Kitzbühel. Die WSG Tirol Juniors beeindrucken beim 6:0 gegen den SK Freisinger Ebbs. 4:0 nach einer Stunde durch Treffer von Daniel Siess, Mathew Thomas Clemence Collins, Moritz Hupfauf und Marcel Dosch. Im Finish legen Kelvin Attah und Raphael Rauch zum 6:0 nach.

Damit halten zwei Runde vor Saisonende die WSG Tirol Juniors und Kitzbühel bei 38 Zählern. Die Juniors spielen noch in St. Johann und Kitzbühel, Kitzbühel tritt vor dem ultimativen Schlager noch in Ebbs an. Am Samstag, dem 15. Juni 2024, kommt es dann in Kitzbühel ab 15:30 Uhr zum Showdown zwischen der Heimelf und den WSG Tirol Juniors. Nach der Papierform Kitzbühel wohl mit der wesentlich besseren Auslosung im Finish, aber die WSG Tirol Juniors extrem unberechenbar und hungrig! Das wird spannend!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.