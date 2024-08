Über 2500 Fans sehen Traumstart von Wacker Innsbruck gegen Silz/Mötz!

Details Samstag, 10. August 2024 01:30

Das war ein Auftakt nach Maß für den FC Wacker Innsbruck in die Saison 2024/25 der Regionalliga Tirol. Im ersten Spiel konnte der freiwillige Absteiger aus der Regionalliga West, die SPG Silz/Mötz, ganz klar mit 5:0 besiegt werden. Aber auch der zweite Aufsteiger hat gewaltig aufgezeigt! Mils konnte bei den extrem starken Wattens Juniors mit 2:0 gewinnen! Damit zeichnet sich wohl wieder der Trend der letzten Saison ab. Die Vertreter der Tirol Liga lassen es krachen!

Wacker Innsbruck übernimmt früh die Kontrolle

Bereits zu Beginn des Spiels wurde klar, dass Wacker Innsbruck die spielbestimmende Mannschaft sein würde. In der 30. Minute bekamen die Tiroler einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein Foul im Strafraum von SPG Silz/Mötz begangen wurde. Okan Yilmaz trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0.

Nur vier Minuten später baute Daniel Francis die Führung aus. In der 34. Minute fand er nach einem präzisen Pass den Weg ins Netz und erhöhte auf 2:0. Die Offensive von Wacker Innsbruck war in dieser Phase des Spiels kaum zu stoppen. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, sorgte Stefan Lorenz mit einem weiteren Tor dafür, dass die Innsbrucker mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause gingen.

Owusu krönt die Leistung der Tiroler

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Wacker Innsbruck das dominierende Team. SPG Silz/Mötz hatte kaum Gelegenheiten, das Spiel zu drehen oder gefährlich vor das Tor der Innsbrucker zu kommen. In der 64. Minute war es dann wieder so weit: Bright Owusu setzte sich durch und erzielte das 4:0. Die Tiroler spielten weiterhin druckvoll und belohnten sich erneut nur fünf Minuten später, als Owusu in der 69. Minute ein weiteres Mal traf und den Endstand von 5:0 herstellte.

Mit diesem überzeugenden Sieg im ersten Spiel der Regionalliga Tirol setzt Wacker Innsbruck ein klares Zeichen und macht deutlich, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Das Spiel endete schließlich nach einer einminütigen Nachspielzeit in der 91. Minute.

Die Mannschaftsaufstellungen waren wie folgt:

SPG Silz/Mötz: Tobias Rottensteiner - Abidin Ölmez, Mehmet Durmus (K), Simon Plattner, Giga Khvistani - Tobias Peintner, Riccardo Holzknecht, Timo Kausl, Rene Hellermann, Can Alak - Ertugrul Yildirim

Ersatzspieler: Simon Stigger, Kaan Soysal, Joshua Stigger, Marian Schweigl, Simon Waldauer, Nikolaus Thaler

FC Wacker Innsbruck: Lukas Tauber, Ty Walker, Daniel Francis, Hassine Refai, Stefan Lorenz, Okan Yilmaz, Rami Tekir (K), Philipp Viertler, Mouhamed Sy, Alexander Joppich, Adrian Lechl

Ersatzspieler: Abdoulaye Gueye, Manuel Petutschnig, Lucas Scholl, Ethan Scala, Luis Gstrein, Bright Owusu

Mit dieser beeindruckenden Leistung hat Wacker Innsbruck die Grundlage für eine vielversprechende Saison gelegt. Die Fans der Tiroler dürfen gespannt sein, wie sich ihr Team weiterentwickelt und ob sie diese Form beibehalten können.

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Das war heute eine sehr souveräne Vorstellung meiner Mannschaft. Zu Beginn haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden. Außerdem war die Chancenauswertung nicht berauschend. Aber nach einer halben Stunde haben wir dann ganz klar das Spiel beherrscht und mit einem Doppelschlag den Grundstein zum ersten Dreier in der Regionalliga gelegt. Die Gäste hatten eigentlich im gesamten Spiel keine konkrete Chance!

Regionalliga Tirol: W. Innsbruck : Silz/Mötz - 5:0 (3:0)

69 Bright Owusu 5:0

64 Bright Owusu 4:0

46 Stefan Lorenz 3:0

34 Daniel Francis 2:0

31 Okan Yilmaz 1:0

