Coach von Mils nach Sieg in Wattens: „Einfach herrlich so in die Meisterschaft zu starten!

Die beiden Aufsteiger in die Regionalliga Tirol 2024/25 haben in der ersten Runde gewaltig aufgezeigt. Titelfavorit Wacker Innsbruck lässt der SPG Silz/Mötz keine Chance und gewinnt mit 5:0. Aber auch der zweite Aufsteiger SC Mils hat in Wattens gewaltig aufgezeigt. Die WSG Tirol Juniors wurden mit 2:0 besiegt. Mit dem Sieg von Wacker hat man gerechnet, der Dreier von Mils ist aber absolut sensationell!

Drei Minuten nach Wiederanpfiff fällt das vorentscheidende 2:0 für Mils!

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Ein Auftakt nach Maß für unsere Mannschaft in die Regionalliga Tirol. In der ersten Halbzeit haben wir auf Konter gespielt und mit unserem Umschaltspiel für gute Momente gesorgt. Einmal war der Ball schon im Netz der Heimelf, der Treffer wurde aber wegen abseits nicht gegeben. Auch der Goalie der WSG konnte sich auszeichnen. Unser Führungstreffer in der 27. Minute ein Traumtor von Martin Angerer nach einem Eckball. Eine richtige Granate ins lange Eck.

Drei Minuten nach der Pause ein perfekter Stanglpass und Johannes Pregenzer gelingt das 2:0. Zwischen der 50. und 70. Minute haben wir aber viel Glück gehabt. Die Heimelf sehr stark, da lag der Anschlusstreffer in der Luft und es hätte noch sehr eng werden können. Wir waren aber aus Konter auch in dieser Phase gefährlich. Nach der 70. Minute haben zwar die Juniors alles versucht, den Anschlusstreffer doch noch zu erzielen, aber so richtig gefährlich wurde es nicht mehr. Natürlich absolut herrlich, so in die Meisterschaft gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga als Aufsteiger zu starten!“

Regionalliga Tirol: WSG Tirol Jrs. : Mils - 0:2 (0:1)

48 Johannes Pregenzer 0:2

27 Martin Angerer 0:1

