Dino Bevab und David Egger analysieren den knappen Erfolg von Fügen in Wörgl

Details Samstag, 10. August 2024 14:11

Erfolgreicher Auftakt für den SV Fügen in der ersten Runde der Regionalliga Tirol beim SV Wörgl. Wörgl muss einen Punkt nachtrauern, denn man hatte viele Möglichkeiten zur Führung. Fügen mit einer starken Phase ab Minute siebzig und dem Lucky Punch in der letzten Spielminute nach einem Tormannfehler von Wörgl. Fügen gewinnt mit 1:0.

Wörgl hätte sich Punkt verdient

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Erste Halbzeit waren wir die ganz klar bessere Mannschaft. Zwei hundertprozentige Möglichkeiten im 1:1 gegen den Goalie der Gäste, zweimal Schuss knapp daneben. Fügen ohne konkrete Tormöglichkeit. Zweite Halbzeit Fügen die bessere Elf in den ersten zehn Minuten, dann haben wir wieder Kontrolle übernommen. Wieder eine hundertprozentige Chance für uns, leider kein Tor. Fügen mit einem Lattenschuss. Und dann in 90. Minute ein technischer Fehler von unserem Tormann und das entscheidende 1:0 für Fügen!“

Lucky Punch für Fügen in Minute 90

David Egger, sportlicher Leiter SV Fügen: „Das war ein guter Start in die neue Saison, allerdings ziemlich glücklich. In der ersten Halbzeit Wörgl die bessere Elf. Wir haben zu viele Fehler gemacht, Wörgl mit guten Möglichkeiten zur Führung. In der zweiten Hälfte sind wir aktiver aufgetreten, zunächst das Spiel auf Augenhöhe. Ab der 70. Minute unsere stärkste Phase. Ein Kopfball an die Latte und gute Chancen auf den Führungstreffer. Der entscheidende Treffer für uns fällt in der 90. Minute nach einem Rückpass zum Goalie der Heimelf. Dieser legt sich den Ball zu weit vor, Servan Bingöllü spritzt dazwischen und trifft zum 1:0. Wir sind sehr glücklich über diesen Lucky Punch, man muss sagen, dass man so ein Spiel nicht oft gewinnt!“

