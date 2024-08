SV Telfs und SV Kematen trennen sich torlos

Im ersten Saisonspiel der Regionalliga Tirol trafen der SV Telfs und der SV Kematen aufeinander. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch, doch am Ende konnten weder die Gastgeber noch die Kematener einen Treffer erzielen. Trotz zahlreicher Chancen blieb das Spiel torlos und endete 0:0.

Chancen auf beiden Seiten

Bereits in der zweiten Minute hatte Kematen eine erste gute Möglichkeit, als Clemens Oberforcher von der rechten Seite den Ball zu Alexander März im Strafraum spielte, dessen Schuss jedoch zur Ecke geklärt wurde. Kurz darauf ergab sich für Fabio Wurzer nach einer Ecke die nächste Chance, doch sein Schuss ging ins Aus.

Der SV Telfs konterte in der fünften Minute, als Matej Dretvic im Strafraum zum Abschluss kam, der Kemater Schlussmann Simon Berger konnte jedoch parieren. Die Telfser setzten nach und kamen in der siebenten Minute erneut gefährlich vor das Tor, doch Berger war erneut zur Stelle und fing den Ball sicher.

Die ersten 20 Minuten verliefen sehr ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 19. Minute hatten die Telfser eine Doppelchance, doch die Abwehr der Gäste hielt stand. In der 24. Minute prüfte Arda Taflan den Kematener Torhüter mit einem Schuss aus etwa 20 Metern, den Berger mit einer starken Parade abwehren konnte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Joel Djankeu setzte in der 41. Minute mit einem Distanzschuss ein Ausrufezeichen, doch der Telfser Keeper Jonas Weeber konnte mit einem Hechtsprung klären. Auch Alexander März hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine gute Möglichkeit, doch Weeber war erneut zur Stelle. Nach fünf Minuten Nachspielzeit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Interessante Nullnummer

In der zweiten Halbzeit setzte sich das intensive Spiel fort. In der 51. Minute wurde Daniel Unterlechner auf der rechten Seite durch ein Foul gestoppt, der anschließende Freistoß brachte jedoch nichts ein. Nur eine Minute später verpasste Matej Dretvic knapp die Führung für Telfs, als sein Schuss von einem Kematener Verteidiger geblockt wurde.

Ein Freistoß an der Strafraumgrenze in der 71. Minute sorgte für eine weitere große Chance für die Telfser, doch Arda Taflans Schuss ging knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber erhöhten den Druck und kamen in der 83. Minute zu zwei schnellen Angriffen, doch die Abwehr des SV Kematen stand weiterhin sicher.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es nochmal spannend. Bedran Özgen, kaum im Spiel, hatte in der 85. Minute eine gute Möglichkeit, doch Berger im Tor der Gäste konnte den Schuss parieren. In der 90. Minute setzte Kematen zu einem letzten Angriff an, doch der Telfser Torhüter fing den Ball nach einem Fallrückzieher sicher. Auch der letzte Freistoß des Spiels brachte keine Entscheidung, da die Gäste den Ball klären konnten.

Nach insgesamt sechs Minuten Nachspielzeit beendete Schiedsrichter Schörkhuber das Spiel mit einem torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke kämpferische Leistung, konnten aber ihre Chancen nicht in Tore ummünzen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.