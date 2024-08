Volders zum Auftakt klarer Sieger gegen Kundl

Details Montag, 12. August 2024 12:42

Mit einem 4:1 ist der FC Raika Volders gegen den SC Holz Pfeifer Kundl in die Saison 2024/25 der Regionalliga Tirol gestartet. In einem recht einseitigen Match hat Volders zunächst Probleme im Abschluss. Kundl kommt vor der Pause auf 1:1 heran, aber in Hälfte zwei spielt Volders wesentlich effektiver.

Spannende erste Halbzeit

Die Partie zwischen dem FC Volders und dem SC Kundl begann mit hoher Intensität und viel Einsatz auf beiden Seiten. Die Hausherren machten von Beginn an Druck und versuchten, die Gäste früh unter Druck zu setzen. Der erste Treffer ließ jedoch bis zur 39. Minute auf sich warten. David Haller war der Mann der Stunde: Nach einem langen Ball in die Spitze setzte sich Volders auf der linken Seite durch und spielte perfekt auf Haller, der flach abschloss und den Ball unhaltbar ins Netz beförderte.

Die Führung für den FC Volders hielt jedoch nicht bis zur Pause. In der 45. Minute gelang dem SC Kundl der Ausgleich. Dominik Haaser nutzte ein perfektes Zuspiel in die Tiefe, tauchte alleine vor dem Keeper auf und schob den Ball ganz cool ein. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Beide Teams hatten gezeigt, dass sie bereit waren, alles für den Sieg zu geben, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

FC Volders dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Volders erneut die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 60. Minute brachte Jakob Triendl die Hausherren wieder in Führung. Von einer halb-rechten Position auf Höhe der Strafraumkante zog Triendl ab und versenkte den Ball mit einem tollen Schuss im Tor. Dieser Treffer gab dem FC Volders Aufwind und setzte den SC Kundl unter Zugzwang.

In der 72. Minute baute Manuel Egger die Führung weiter aus. Nach einem kurz abgespielten Freistoß an der Strafraumgrenze nahm Egger Maß und schoss den Ball in die Maschen. Die Gäste aus Kundl hatten dem Druck der Hausherren nun wenig entgegenzusetzen und mussten sich auf eine solide Defensive konzentrieren, um nicht noch weiter in Rückstand zu geraten.

In der Schlussphase des Spiels setzte der FC Volders noch einen drauf. Der eingewechselte Gorgy Ayckbourne sorgte in der 90. Minute für den Endstand. Aus spitzem Winkel traf Ayckbourne und besiegelte damit den 4:1-Sieg für seine Mannschaft. Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel.

Der FC Volders zeigte mit diesem überzeugenden Sieg, dass sie bereit sind, in der Regionalliga Tirol eine bedeutende Rolle zu spielen. Der SC Kundl hingegen muss nach diesem Spiel die richtigen Schlüsse ziehen, um in den kommenden Partien erfolgreicher zu agieren. Der Auftakt in die Saison war somit für den FC Volders ein voller Erfolg, während der SC Kundl noch an einigen Stellschrauben drehen muss, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein gelungener Auftakt und auch ein verdienter Erfolg – auch in dieser Höhe. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Hälfte entscheiden können. Die neuen Spieler haben sich gut eingefügt in die Mannschaft!“

Regionalliga Tirol: Volders : SC Kundl - 4:1 (0:1)

95 Gorgy Ayckbourne 4:1

72 Manuel Egger 3:1

60 Jakob Triendl 2:1

45 Dominik Haaser 1:1

39 David Haller 1:0

