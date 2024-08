Völser SV dreht Rückstand beim Innsbrucker AC

Details Montag, 12. August 2024 12:53

Der Völser SV ist zum Auftakt der Regionalliga Tirol Saison beim Innsbrucker AC nicht gut in das Spiel gekommen. Mit Fortdauer der Partie wurde aber Völs stärker und konnte am Ende mit 2:1 gewinnen. Den entscheidenden Treffer für Völs erzielte Ex-Profikicker Benjamin Pranter.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel zwischen dem Innsbrucker AC und dem Völser SV begann mit viel Tempo und Einsatzbereitschaft von beiden Seiten. Der Innsbrucker AC konnte bereits in der 18. Minute durch Matteo Masetti in Führung gehen. Masetti nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des Völser SV und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0. Dieser frühe Treffer verlieh den Hausherren Auftrieb und die Völser mussten zunächst einen Weg finden, um ins Spiel zurückzufinden.

Doch der Völser SV ließ sich nicht lange bitten und fand zurück in die Partie. In der 37. Minute gelang Lucas Peintner der Ausgleichstreffer zum 1:1. Peintner schoss nach einem Freistoß in die Mauer, den abgewehrten zweiten Ball mit links in die Maschen. Knapp vor der Pause das 2:1 für Völs.

Heiß umkämpfte zweite Spielhälfte

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Der Innsbrucker AC versuchte alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des Völser SV stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Auch einige vielversprechende Konter der Gäste blieben ungenutzt, sodass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

In den letzten Minuten der Partie warf der Innsbrucker AC alles nach vorne, doch es reichte nicht mehr für ein Tor. Der Völser SV verteidigte die knappe Führung erfolgreich und konnte am Ende einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 2:1 für den Völser SV.

Die Akteure des Innsbrucker AC zeigten trotz der Niederlage eine engagierte Leistung und werden in den kommenden Spielen sicherlich alles daran setzen, um die ersten Punkte der Saison zu holen. Für den Völser SV bedeutet dieser Sieg einen gelungenen Start in die neue Spielzeit, der ihnen Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben wird.

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „In den ersten zwanzig Minuten war der IAC tonangebend, die Führung absolut verdient. Mit einem zweiten Ball ist uns dann in der 37. Minute der Ausgleich gelungen. Das 2:1 durch Benjamin Pranter kurz vor dem Pausenpfiff. Starke Aktion über Yalin Genc und Dominique Nussbaum und der Ex-Bundesligakicker verwertet eiskalt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann geschlossen verteidigt. Der IAC hat viel über hohe Bälle agiert. Nussbaum fehlte im Finish nach einem Konter und der Hereingabe ein Abnehmer in der Mitte. In Summe aber eine reife Leistung meiner Mannschaft!“

Regionalliga Tirol: IAC : Völs - 1:2 (1:1)

46 Benjamin Pranter 1:2

37 Lucas Peintner 1:1

18 Matteo Masetti 1:0

