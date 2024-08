Starke erste Hälfte des SK St. Johann vor 600 Fans gegen Ebbs!

Details Montag, 12. August 2024 13:03

Erfolgreicher Auftakt für den SK St. Johann in die Regionalliga Tirol Saison 2024/25. St. Johann konnte allerdings den Sack in der ersten Hälfte nicht zumachen und so wurde es in Hälfte zwei doch recht eng mit dem Dreier. Am Ende dann aber doch ein 1:0 Auftakterfolg gegen den SK Freisinger Ebbs.

Ein Eigentor bringt die Führung

Die Partie begann mit viel Spannung, da beide Teams als starke Gegner bekannt sind. Schon in den ersten Minuten wurde klar, dass beide Mannschaften alles geben würden. Die Sankt Johanner starteten druckvoll und setzten die Gäste früh unter Druck. Dies zahlte sich in der 17. Minute aus, als Fabian Schönlechner vom SK Ebbs unglücklich ins eigene Netz traf und somit den SK St. Johann mit 1:0 in Führung brachte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die St. Johanner das dominierende Team. Immer wieder kam es zu gefährlichen Szenen vor dem Tor der Ebbser, jedoch ohne weiteren zählbaren Erfolg. In der 22. Minute war der Druck der Gastgeber weiterhin spürbar, als sie versuchten, ihren Vorsprung auszubauen. Eine kurze Trinkpause unterbrach das Spiel in der 23. Minute, bevor es mit dem gleichen Tempo weiterging. Eine kurze Schiedsrichterbesprechung in der 35. Minute führte zu einer kurzen Unterbrechung, bevor die Intensität wieder zunahm.

Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit

Zum Ende der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Ebbs ihre erste nennenswerte Chance in der Nachspielzeit, doch der starke Sankt Johanner Torhüter Georg Pendl und die Torstange verhinderten einen Treffer. Mit einem 1:0 für die Heimmannschaft ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Die St. Johanner verteidigten ihre Führung mit allem, was sie hatten. Der Torhüter von Ebbs, Fabio Guglberger, zeigte sich gewohnt stark und hielt seine Mannschaft weiterhin im Spiel, wie es in der 13. Minute zu beobachten war. Die Gäste erhielten in der 60. Minute einen Freistoß, konnten diesen jedoch nicht nutzen.

Die Schlussphase des Spiels war von hektischen Szenen geprägt. In der 84. Minute zeigte der Kapitän des SK St. Johann, Georg Pendl, seine Klasse und hielt die Null für seine Mannschaft fest. Die Abwehr der Gastgeber stand wie ein Bollwerk und ließ keine weiteren gefährlichen Angriffe der Ebbser zu. Trotz der intensiven Bemühungen der Gäste in den letzten Minuten, blieb es beim knappen Vorsprung für die St. Johanner.

Als der Schiedsrichter nach drei Minuten Nachspielzeit das Spiel abpfiff, war der Jubel auf Seiten des SK St. Johann groß. Mit diesem knappen, aber verdienten Sieg sicherten sich die Sankt Johanner die ersten drei Punkte der Saison und setzten ein erstes Ausrufezeichen in der Regionalliga Tirol.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir hätten eigentlich 3:0 oder 4:0 führen müssen. Es stand aber nur 1:0 für uns und wir hatten zudem noch zwei Stangentreffer. Ebbs in der zweiten Hälfte stärker, sie kamen dem Ausgleichstreffer nahe. Ich denke aber doch, dass der Erfolg aufgrund der starken ersten Hälfte verdient gewesen ist. Es ist ganz schwierig, so eine erste Partie in der neuen Saison erfolgreich zu gestalten und das ist uns heute gelungen!“

Regionalliga Tirol: St. Johann : Ebbs - 1:0 (1:0)

17 Eigentor durch Fabian Schönlechner 1:0

