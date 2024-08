Mitreißendes Duell zwischen Ebbs und Wörgl!

Details Samstag, 17. August 2024 13:35

Über 600 Fans sehen zum Auftakt der zweiten Runde der Regionalliga Tirol ein unglaubliches Duell zwischen dem SK Freisinger Ebbs und dem SV Wörgl. Neun Treffer und ein höchst überraschendes Ergebnis von 6:3 für Wörgl gibt es am Ende. Lange Zeit das Spiel sehr eng, aber ein Doppelpack von Wörgl in der 78. und 79. Minute ist die Vorentscheidung. Daniel Wurnig setzt für Ebbs die Highlights, Wörgl überrascht als unerwartet starke Elf auswärts.

Wörgl macht in den letzten zwanzig Minuten den Sack zu!

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Dieses Spiel war die beste Werbung für die Regionalliga Tirol! Nach zwölf Minuten stand es bereits 2:0 für Ebbs. Der erste Gegentreffer nach einem Fehler von uns im Mittelfeld. Ebbs hat schnell gespielt und es stand in der 7. Minute durch Marcel Schmid 1:0 für die Heimelf. Sechs Minuten später ein Traumtor von Daniel Wurnig zum 2:0 für Ebbs. In Folge waren wir aber die viel bessere Mannschaft. 2:1 durch Aleksandar Skrbo in der 20. Minute nach Assist von Omer Köken. Wenige Minuten später Traumtor nach einem Freistoß von Omer Köken zum 2:2. Wir haben weiter gedrückt und wieder Omer Köken in der 37. Minute nach guter Aktion zum 3:2 für Wörgl. Unglaublich!

In der zweiten Halbzeit ist Ebbs besser ins Spiel gekommen. Noch ein super Tor von Daniel Wurnig zum 3:3 in der 55. Minute. Danach wollten beide Mannschaften unbedingt die drei Punkte holen. Wir waren ruhiger und spritziger in den letzten zwanzig Minuten. Nach einer Ecke trifft Denis Stojcic mit super Kopfball in der 78. Minute zum 4:3 und gleich nach Anstoß Omer Köken nach einem Konter zum 5:3. In der 87. Minute macht Matteo Schöbel das 6:3! Eine super Leistung von meiner Mannschaft, wir haben Charakter gezeigt und ich bin so stolz auf meine Mannschaft!“

Regionalliga Tirol: Ebbs : Wörgl - 3:6 (2:3)

87 Matteo Schöbel 3:6

79 Ömer Köken 3:5

78 Denis Stojcic 3:4

55 Daniel Wurnig 3:3

37 Ömer Köken 2:3

22 Ömer Köken 2:2

20 Aleksandar Skrbo 2:1

13 Daniel Wurnig 2:0

7 Marcel Schmid 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.