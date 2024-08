Wacker Innsbruck lässt auch in Volders nichts anbrennen!

Details Sonntag, 18. August 2024 16:31

Tropenhitze stellt die Kicker in der 2. Runde der Regionalliga Tirol abermals auf die Probe. Mit der Kraft wird Haus gehalten, das Spieltempo reduziert. So auch in der ersten Hälfte des Schlagers zwischen dem FC Raika Volders und dem FC Wacker Innsbruck. Über 1000 Fans sehen das Duell zweier siegreicher Mannschaften in Runde eins. Wacker in Hälfte zwei die klar bessere Elf und am Ende steht 3:0 für die Gäste auf der Anzeigetafel.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften. In den ersten 16 Minuten waren es vor allem die Innsbrucker, die mehr Ballbesitz hatten, aber noch keine konkreten Torchancen herausspielen konnten. Die Abwehrreihen beider Teams standen stabil, sodass sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten fehlte es an Präzision im letzten Pass.

In der 32. Minute intensivierten die Gäste aus Innsbruck ihren Druck. Allerdings blieb die Volders-Defensive aufmerksam und ließ keine gefährlichen Aktionen zu. So endete die erste Halbzeit ohne nennenswerte Höhepunkte und Tore, aber mit der Vorahnung, dass Wacker Innsbruck bald zuschlagen könnte.

Effiziente zweite Halbzeit von Wacker Innsbruck

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, wobei die Zweikämpfe härter geführt wurden. In der 58. Minute wurde die Gangart ruppiger, und die Intensität des Spiels nahm zu. Zwei Minuten später belohnte sich Wacker Innsbruck für den verstärkten Druck: Alexander Joppich brachte einen Stanglpass von Lucas Scholl sehenswert per Hacke an der ersten Stange im Tor unter und erzielte das 1:0 für die Gäste.

Der Führungstreffer zeigte Wirkung. Nur vier Minuten später gelang Wacker Innsbruck ein weiterer sehenswerter Treffer. Nach einer tollen Kombination auf engem Raum konnte Luis Gstrein den Ball erfolgreich zum 2:0 im Netz unterbringen. Die Innsbrucker spielten nun befreit auf und ließen dem FC Volders kaum Raum zur Entfaltung.

In der 84. Minute machte Wacker Innsbruck endgültig den Deckel drauf. Bright Owusu zeigte einen beeindruckenden Sololauf über den halben Platz und schloss souverän zum 3:0 ab. Mit diesem Tor war die Partie endgültig entschieden, und der FC Volders hatte nichts mehr entgegenzusetzen.

Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für die Gäste. Wacker Innsbruck zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und festigte damit seine Position in der Regionalliga Tirol.

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In der ersten Halbzeit gab es kaum konkrete Möglichkeiten auf Treffer. Wir hatten mehr Spielanteile, aber der Hitze geschuldet haben beide Mannschaften zurückhaltend agiert. In der zweiten Halbzeit war dann Volders chancenlos. Eine ganz klare Sache am Ende für meine Mannschaft, auch die Höhe des Erfolges entspricht dem Spielverlauf!“

Regionalliga Tirol: Volders : W. Innsbruck - 0:3 (0:0)

84 Bright Owusu 0:3

64 Luis Gstrein 0:2

60 Alexander Joppich 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.