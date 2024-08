Coach von St. Johann trotz 4:1 in Völs etwas sauer!

Details Sonntag, 18. August 2024 16:43

Auch der SK St. Johann konnte die zweite Partie der Regionalliga Tirol 2024/25 erfolgreich gestalten. Man machte es dem FC Wacker Innsbruck nach, der in Volders 3:0 gewann. Allerdings machte St. Johann den Sack lange nicht zu, kassierte in Folge das 1:1. Das erzeugte bei Coach Herbert Ramsbacher Unmut, den er in seinem Kommentar zum Spiel klar zum Ausdruck bringt!

Früher Führungstreffer durch Axel Krimbacher

Bereits nach einer halben Stunde gelang dem SK St. Johann der Führungstreffer. In der 29. Minute war es Axel Krimbacher, der mit einem präzisen Schuss das 0:1 erzielte. Der Völser SV hatte bis zu diesem Zeitpunkt gut mitgehalten, konnte jedoch die frühe Führung der Gäste nicht verhindern. Trotz einiger guter Chancen blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Spielstand, und der SK St. Johann ging mit einer knappen Führung in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der Völser SV kämpferisch und wurde dafür in der 58. Minute belohnt. Benjamin Pranter war es, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte und damit die Hoffnungen der heimischen Fans aufleben ließ. Das Spiel war wieder offen, und es versprach eine spannende Schlussphase zu werden.

Felix Hinterseer führt SK St. Johann zum Sieg

Doch der Jubel der Völser währte nicht lange. In der 66. Minute schlug der SK St. Johann erneut zu. Felix Hinterseer brachte die Gäste mit einem schön herausgespielten Treffer wieder in Führung und stellte das Ergebnis auf 1:2. Der Völser SV war bemüht, erneut zurückzuschlagen, doch die Defensive des SK St. Johann stand sicher.

Der Druck auf die Völser nahm zu, und in der 84. Minute war es wieder Felix Hinterseer, der mit seinem zweiten Tor des Tages die Vorentscheidung herbeiführte. Sein Treffer zum 1:3 ließ die Hoffnungen des Völser SV auf einen Punktgewinn endgültig schwinden. Der SK St. Johann spielte nun befreit auf und konnte in der 90. Minute den Schlusspunkt setzen. Benedikt Seeber erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:4 und besiegelte damit den Sieg für die Sankt Johanner.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem klaren 1:4 für den SK St. Johann. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und konnten verdient die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Der Völser SV hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und in den kommenden Spielen wieder auf Punktejagd gehen.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Wir konnten nach einer halben Stunde in Führung gehen, haben es aber verabsäumt schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Das 1:1 von Völs in der 58. Minute nicht unverdient. In Folge haben wir dann aber stark gespielt und am Ende 4:1 gewonnen. Trotzdem bin ich etwas sauer, da wir immer wieder solche Situationen herausfordern wie bis zum 1:1. Wir tun nur mehr, wenn wir mehr tun müssen. Klar, in Völs 4:1 zu gewinnen und zu jammern ist jammern auf hohem Niveau. Kompliment auch an Völs für den starken Auftritt. Unser Sieg war aber für das, was wir in Summe gezeigt haben, ganz klar zu deutlich!“

Regionalliga Tirol: Völs : St. Johann - 1:4 (0:1)

92 Benedikt Seeber 1:4

84 Felix Hinterseer 1:3

66 Felix Hinterseer 1:2

58 Benjamin Pranter 1:1

29 Axel Krimbacher 0:1

