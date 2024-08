WSG Tirol Juniors holen in Kematen den ersten Punkt!

Details Montag, 19. August 2024 14:59

Nur vier Spiele der 2. Runde der Regionalliga Tirol konnten wetterbedingt ausgetragen bzw. beendet werden. Ein Duell auf Augenhöhe haben sich der SV Kematen und die WSG Tirol Juniors geliefert. Am Ende gibt es mit einem 1:1 eine Punkteteilung. In der dritten Runde am kommenden Wochenende ist Wacker Innsbruck in Kundl zu Gast. Ankick am Freitag, dem 23.8.24 um 19 Uhr. Den Schlager gibt es in Mils. Der starke Aufsteiger empfängt den SK St. Johann. Gespielt wird am Samstag, dem 24.8.24 ab 18 Uhr. Auch am Sonntag ein höchst interessantes Duell. Die Wattens Juniors haben die SPG Silz/Mötz ab 10:30 Uhr zu Gast.

Starkes Spiel beider Mannschaften!

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „Ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, spielerisches Übergewicht von Wattens, wir waren mit unserem Konterspiel aber immer gefährlich und eigentlich dem 1:0 näher. In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter, Wattens machte dann nach einem schönen Angriff das 1:0. Wir haben uns aber zum Glück gleich gut erholt, sind dann sogar besser ins Spiel gekommen und haben dann auch den verdienten Ausgleich durch Elias Ulses erzielen können. Erfreulich: 430 Zuschauer haben ein gutes und faires Spiel von beiden Mannschaften gesehen. Bittere Wermutstropfen sind die Verletzungen von Martin Plunser auf unserer Seite und Justin Forst von Wattens. Gute Besserung und schnelle Genesung!“

Regionalliga Tirol: Kematen : WSG Tirol Jrs. - 1:1 (0:0)

84 Elias Ulses 1:1

72 Thomas Geris 0:1

