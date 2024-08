Wacker Innsbruck entführt drei Punkte aus Kundl

Details Freitag, 23. August 2024 22:34

In einem Spiel der Regionalliga Tirol trafen der SC Kundl und Wacker Innsbruck aufeinander. Die Begegnung versprach von Anfang an viel Spannung, und beide Teams schenkten sich nichts. Am Ende konnte sich Wacker Innsbruck mit 3:1 durchsetzen und bleibt somit weiterhin ungeschlagen in der Saison. Besonders Okan Yilmaz stach mit seiner beeindruckenden Leistung heraus.

Frühe Führung der Gäste

Das Spiel begann mit viel Energie auf beiden Seiten. Schon in der siebten Minute hatte Wacker Innsbruck die erste große Chance, als Philipp Viertler einen Eckstoß knapp am Tor vorbeiköpfte. Die Gäste blieben jedoch hartnäckig und wurden in der 12. Minute belohnt. Okan Yilmaz nutzte eine Gelegenheit und brachte die Herren aus der Hauptstadt mit einem präzisen Schuss in Führung. Dies war ein entscheidender Moment, der dem Spiel früh eine Richtung gab.

Kundl zeigte sich nicht entmutigt und versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen. Dominik Prantner hatte einige vielversprechende Chancen, aber Innsbrucks Torhüter Lukas Tauber war stets zur Stelle und vereitelte die Versuche der Gastgeber. Die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore, obwohl beide Teams weiterhin ihre Offensivbemühungen fortsetzten.

"Man of the Match" schnürt Dreierpack

Nach der Pause setzten beide Mannschaften ihre Angriffe fort. In der 52. Minute gab es eine kurze Unterbrechung, als Kundls Dominik Prantner nach einem Zusammenstoß medizinische Hilfe benötigte. Doch schon bald war er wieder auf dem Feld, und das Spiel ging weiter. In der 65. Minute zeigte sich Wacker Innsbruck erneut gefährlich, als ein Freistoß knapp am Tor vorbeiging.

In der 76. Minute gelang es Okan Yilmaz erneut, seine Torgefahr zu beweisen. Nach einem Freistoß nutzte er die Gelegenheit und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Dies war ein weiterer Rückschlag für den SC Kundl, der jedoch nicht aufgab. Nur fünf Minuten später gelang Benjamin Weidhofer der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Nach einem schnellen Freistoß konnte er den Ball hinter die Linie befördern und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Doch Innsbruck ließ sich davon nicht beeindrucken. Kurz vor dem Ende zeigte Okan Yilmaz erneut seine Klasse. Nach einer Flanke von Adrian Lechl legte ein Mitspieler den Ball ins Zentrum, und Yilmaz stand goldrichtig, um den 3:1-Endstand zu erzielen. Mit diesem Treffer sicherte er seinem Team den verdienten Sieg.

Wacker Innsbruck bleibt ungeschlagen

Die Nachspielzeit von drei Minuten änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels. Wacker Innsbruck bleibt nach diesem Sieg in der dritten Runde der Regionalliga Tirol weiterhin ungeschlagen. Die Gäste aus Innsbruck zeigten eine starke Leistung, insbesondere Okan Yilmaz, der mit seinen drei Toren der Mann des Spiels war. Der SC Kundl kämpfte tapfer, konnte aber letztendlich den Rückstand nicht aufholen.

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Das erwartet schwere Spiel in Kundl. Wir haben die Partie gut kontrolliert, hatten aber kaum zwingende Möglichkeiten. Kundl ist sehr tief und sehr kompakt gestanden. In der 12 Minute ist uns dann aber doch das 1:0 gelungen. Dann wurde das Spiel noch aggressiver. Okan Yilmaz gelingt dann mit seinem zweiten Treffer erst in der 77. Minute das 2:0. Kurz darauf durch einen Eigenfehler das 1:2 und schon war die Partie wieder eng. Dann wurde das Spiel extrem hitzig. In der letzten Spielminute der dritte Treffer von Okan zum 3:1.“

Regionalliga Tirol: SC Kundl : W. Innsbruck - 1:3 (0:1)

90 Okan Yilmaz 1:3

81 Benjamin Weidhofer 1:2

77 Okan Yilmaz 0:2

12 Okan Yilmaz 0:1

