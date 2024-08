David Egger, SV Fügen: „Schade, die Partie gegen Ebbs hätten wir auch gewinnen können!“

Details Samstag, 24. August 2024 00:26

Dem SK Freisinger Ebbs ist in der dritten Runde der Regionalliga Tirol der erste Punkt gelungen. In einem intensiven Duell konnte man beim SV Fügen ein 2:2 erreichen. Fügen war dem Dreier etwas näher dran als die Gäste, die aber Moral bewiesen haben und zweimal einen Rückstand ausgleichen konnten.

Blitzstart für den SV Fügen

Schon früh in der Partie ging der SV Fügen in Führung. Bereits in der 2. Spielminute traf Alexander Gründler für die Hausherren und setzte damit ein klares Zeichen. Der frühe Treffer gab den Fügenern Sicherheit und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute erzielte Marcel Schmid den Ausgleich für den SK Ebbs. Das Tor brachte die Gäste zurück ins Spiel und führte zu einem offenen Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften.

Die Partie blieb weiterhin intensiv, und beide Teams erarbeiteten sich Chancen. In der 35. Minute war es dann Stephan Kuen, der den SV Fügen erneut in Führung brachte. Mit seinem Treffer zum 2:1 sorgte er dafür, dass die Hausherren mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause gingen.

SK Ebbs gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel drängte der SK Ebbs auf den Ausgleich und erhöhte den Druck auf die Fügener Defensive. Es dauerte jedoch bis zur 75. Minute, ehe die Bemühungen der Gäste belohnt wurden. Daniel Wurnig erzielte den wichtigen Treffer zum 2:2 und brachte sein Team damit wieder ins Spiel.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten beide Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine weiteren Tore zu. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vier Minuten Nachspielzeit verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse.

Mit dem Schlusspfiff stand das Ergebnis fest: Der SV Fügen und der SK Freisinger Ebbs trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und lieferten sich ein spannendes Duell, das letztlich keinen Sieger fand.

David Egger, sportlicher Leiter SV Fügen: „Ein schnelles und intensives Spiel auf gutem Niveau. Wir konnten einen Blitzstart hinlegen und lagen bereits nach zwei Minuten 1:0 in Front. Der Gegentreffer zum 1:1 zehn Minuten später wäre vermeidbar gewesen. Ein langer Ball, den wir nicht gut verteidigt haben. Ebbs nach dem Ausgleich stärker, ab Minute dreißig haben dann wieder die Kontrolle übernommen. In Hälfte zwei waren wir die bessere Elf, aber Ebbs im Konter immer gefährlich. Nach dem Ausgleich von Ebbs haben meiner Ansicht nach die Gäste ein wenig zurückgeschaltet. Insgesamt aus meiner Sicht schade, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Aber Ebbs ist natürlich ein starkes Team und so kann man auch feststellen, dass das Remis auch irgendwie in Ordnung geht!

Regionalliga Tirol: SV Fügen : Ebbs - 2:2 (2:1)

75 Daniel Wurnig 2:2

35 Stephan Kuen 2:1

13 Marcel Schmid 1:1

2 Alexander Gründler 1:0

