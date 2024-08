Coach nach Sieg von Telfs gegen Volders. „Gekämpft wie die Löwen und zudem noch richtig guten Fußball gespielt!“

Details Samstag, 24. August 2024 00:37

Der SV Telfs hat in der dritten Runde der Regionalliga West voll gepunktet. Gegen den FC Raika Volders konnte man einen 2:0 Erfolg feiern und bleibt weiter ungeschlagen. Mit weißer Weste noch der FC Wacker Innsbruck nach dem 3:1 in Kundl. Der SK St. Johann könnte am Samstag, dem 24.8.24 ab 18 Uhr diese weiße Weste ebenfalls verteidigen. Zu Gast Aufsteiger Mils, die erst ein Spiel bestritten und dieses auch gewonnen haben. Also muss zumindest eine diese beiden Mannschaften die weiße Weste ablegen.

Der frühe Führungstreffer

Die Begegnung begann sofort mit hoher Intensität. Beide Mannschaften gingen entschlossen in die Zweikämpfe und versuchten, frühzeitig die Oberhand zu gewinnen. Bereits in der 30. Spielminute war es dann soweit: Fabian Schreter vom SV Telfs zeigte seine Klasse und erzielte das erste Tor des Spiels. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter des FC Volders keine Chance und brachte die Heimfans zum Jubeln.

Der Führungstreffer setzte dem Spiel eine neue Dynamik. Der FC Volders versuchte, schnell eine Antwort zu finden, doch die Defensive des SV Telfs stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Trotz aller Bemühungen der Gäste, war es der SV Telfs, der weiterhin die Kontrolle behielt und auf das nächste Tor drängte.

Matej Dretvic erhöht auf 2:0

Nur zehn Minuten nach dem Führungstreffer konnte der SV Telfs seine Führung ausbauen. In der 40. Minute war es Matej Dretvic, der mit einem gezielten Schuss den Ball im Netz versenkte. Dieses Tor war ein weiterer Rückschlag für den FC Volders und gab den Telfsern zusätzliches Selbstvertrauen.

Mit diesem komfortablen 2:0 ging es in die Halbzeitpause. Der FC Volders musste sich nun etwas einfallen lassen, um das Spiel in der zweiten Halbzeit noch zu drehen. Doch der SV Telfs zeigte auch in der zweiten Hälfte eine starke Abwehrleistung und ließ den Gästen kaum Raum für gefährliche Angriffe.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit bemühte sich der FC Volders weiterhin um den Anschluss, doch die Chancen blieben rar. Die Telfser verteidigten geschickt und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn der FC Volders in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warf, blieb der SV Telfs standhaft und sicherte sich den verdienten Sieg.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 2:0-Erfolg für den SV Telfs. Die Mannschaft von Trainer Marcel Schreter zeigte eine überzeugende Leistung und verdiente sich die drei Punkte. Der FC Volders hingegen musste sich geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Mit diesem Sieg kann der SV Telfs zufrieden in die nächsten Spiele gehen. Die Tore von Fabian Schreter und Matej Dretvic waren entscheidend und demonstrierten die offensive Qualität der Telfser Mannschaft. Der FC Volders hingegen wird sich neu sammeln müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs: „Unsere Kicker haben gekämpft wie die Löwen und zudem noch richtig guten Fußball gespielt. Zur Pause eine 2:0 Führung bei einem Lattenschuss der Gäste. Wir haben ein klares Übergewicht in der Partie gehabt. In Summe ein absolut verdienter Sieg!“

Regionalliga Tirol: SV Telfs : Volders - 2:0 (2:0)

40 Matej Dretvic 2:0

30 Fabian Schreter 1:0

