Dino Bevab und Robert Daniel Saxl analysieren Wörgl gegen Völs

Details Sonntag, 25. August 2024 01:06

In der dritten Runde der Regionalliga Tirol konnte der SV Wörgl doch überraschend den Völser SV klar mit 3:0 besiegen. Der sportliche Leiter von Völs findet klare Worte für die Leistung der Mannschaft, der Coach von Wörgl war mit Hälfte zwei nicht zufrieden. Nach der dritten Runde sind nur mehr der FC Wacker Innsbruck und der SK St. Johann (6:1 gegen Mils!) ohne Punkteverlust. St. Johann war ja auch jenes Team, das Wacker im ersten Anlauf Richtung Aufstieg in die Regionalliga Tirol einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Mit zweiter Halbzeit nicht zufrieden!

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „In den ersten dreißig Minuten agierten wir sehr offensiv. Durch unseren konstanten Druck haben wir uns mit 3:0 in Führung geschossen. Das 1:0 ein klarer Elfmeter für uns und unser Kapitän Drazan Kekez trifft. Dann ein bis zwei gute Möglichkeiten und nach einer Ecke das 2:0 durch Julian Schulnig. Das 3:0 durch Ömer Köken nach einer schönen Aktion mit Kekez. Mit der zweiten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Zwei gute Möglichkeiten für uns, Völs ohne eine hundertprozentige Möglichkeit im ganzen Spiel. Wir nehmen diesen Sieg gerne mit, aber wir können mehr und müssen das auch auf den Rasen bringen!“

So nicht ligatauglich!

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Kurz und knackig – inferior, katastrophal, so nicht ligatauglich! Nach 28 Minuten 0:3 hinten spricht für sich. Die ersten zwei Tore waren zwar leider nicht regulär bzw. ein Elfergeschenk an die Gastgeber und ein klares Foul am Tormann im Fünfer. Egal, wir waren immer zu spät dran und trafen nur falsche Entscheidungen. Taktisch und kämpferisch Schülerliga. Leider hat sich unsere Verletztenmisere aus der Vorsaison fortgesetzt und es fehlen sechs bis sieben Stammspieler inklusive unserem Stammtorhüter mit einem Kreuzbandriss erlitten in der ersten Spielrunde! Aber das rechtfertigt nicht den Auftritt in diesem Spiel. Wörgl spielt gefällig mit zwei bis drei neuen Legionären und einem starken Köken, aber wurde von uns auch absolut nicht gefordert. Nächsten Freitag gegen Fügen müssen wir uns enorm steigern, um zu punkten. Die Ausfälle sind leider durch die Bank Langzeitausfälle, somit nützt es nichts zu jammern. Man muss wieder die Tugenden aus dem Frühjahr an den Tag legen und gemeinsam aus dem Leistungstief finden!“

Regionalliga Tirol: Wörgl : Völs - 3:0 (3:0)

28 Ömer Köken 3:0

19 Julian Schulnig 2:0

10 Drazen Kekez 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.