Sechs Treffer von St. Johann gegen Aufsteiger Mils!

Nach drei Runden der Regionalliga Tirol 2024/25 gibt es nur mehr zwei Mannschaften ohne Punktverlust. Erwartungsgemäß steht der FC Wacker Innsbruck ganz oben, aber nur knapp dahinter der SK St. Johann. Gegen den SC Mils hat St. Johann die bislang beste Saisonleistung gezeigt und klar mit 6:1 gewonnen. Auch Telfs sehr stark bislang und daraus ergibt sich für Runde vier der große Schlager zwischen Wacker Innsbruck und Telfs. Ankick am Tivoli am Freitag, dem 30. August 2024 um 19:30 Uhr!

Frühe Führung und klare Dominanz

Das Spiel begann furios für den SK St. Johann. Bereits in der dritten Minute erzielte Axel Krimbacher das 1:0 für die Gastgeber, was die Richtung für den Rest des Spiels vorgab. In der Folge dominierten die St. Johanner das Geschehen und ließen den SC Mils 05 kaum zur Entfaltung kommen. Die Defensive der Milser wurde immer wieder von schnellen Angriffen der Hausherren überwunden.

In der 28. Minute war es erneut Axel Krimbacher, der nach einem schönen Spielzug das 2:0 erzielte. Die Gäste hatten bis dahin kaum nennenswerte Chancen und wurden von der aggressiven Spielweise des SK St. Johann immer wieder in die Defensive gedrängt. Die Sankt Johanner kombinierten gut und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, während die Milser nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen kamen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Mils kam zwar etwas besser aus der Kabine, konnte jedoch keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber erzeugen. In der 61. Minute erhöhte Mario Andric auf 3:0 durch eine direkt verwandelte Ecke, die die Abwehr der Gäste komplett überraschte. Nur fünf Minuten später war es Jakub Cunta, der nach einem perfekt vorgetragenen Angriff über die linke Seite auf 4:0 stellte.

Einseitige zweite Halbzeit und Ehrentreffer für Mils

Der SC Mils 05 konnte in der 72. Minute durch Simon Pittl zwar noch auf 4:1 verkürzen, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd war nur von kurzer Dauer. Bereits zwei Minuten später stellte Axel Krimbacher mit seinem dritten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 5:1. Die Gäste waren in dieser Phase des Spiels sichtlich geschlagen und fanden kaum noch in die Partie zurück.

In den letzten Minuten der Begegnung machten die Sankt Johanner weiterhin Druck und erzielten kurz vor Schluss sogar noch das 6:1. Jakub Cunta setzte mit seinem zweiten Tor des Abends in der 89. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Der SK St. Johann zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen aus Mils keine Chance.

Die Begegnung endete schließlich nach 93 Minuten mit einem verdienten 6:1-Sieg für den SK St. Johann. Die Hausherren zeigten sich spielerisch überlegen und nutzten ihre Chancen konsequent aus. Für den SC Mils 05 hingegen gilt es, die Niederlage schnell zu verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Am heutigen Auftritt meiner Mannschaft gibt es nicht auszusetzen. Ganz klare Verhältnisse in diesem Spiel gegen Mils und ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Es war sehr heiß, trotzdem wurde guter Tempofußball gespielt. Mils hatte auch Möglichkeiten, aber wir haben sehr gut verteidigt und zum ersten Mal in dieser Saison auch offensiv Durchschlagskraft gezeigt. Dann kommt so ein klarer Erfolg heraus, der aber durchaus von der Höhe her in Ordnung geht!“

Regionalliga Tirol: St. Johann : Mils - 6:1 (2:0)

89 Jakub Cunta 6:1

74 Axel Krimbacher 5:1

72 Simon Pittl 4:1

66 Jakub Cunta 4:0

61 Mario Andric 3:0

28 Axel Krimbacher 2:0

3 Axel Krimbacher 1:0

