SV Kematen in Innsbruck mit drittem Remis am Stück

In der dritten Runde der Regionalliga Tirol kam es zu einem Duell zwischen dem Innsbrucker AC und dem SV Kematen. Beide Mannschaften lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, der letztlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, die Oberhand zu gewinnen. Während die Innsbrucker in der Tabelle erstmals anschreiben konnten, musste der SV im dritten Match mit dem Gegner zum dritten Mal die Punkte teilen.

Schöpf bringt Hausherren in Front

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften ihre Entschlossenheit. Der SV startete mit einem aggressiven Angriffsspiel, wobei David Bucher in der 8. Minute über die linke Seite aufs gegnerische Tor zustürmte, jedoch konnte ein IAC-Verteidiger den Ball kurz vor dem Tor zur Ecke klären. Nur zwei Minuten später setzten die Innsbrucker ein erstes Ausrufezeichen, als eine Ecke von rechts in den Strafraum gebracht wurde, die Kematen jedoch erfolgreich abwehren konnte.

Der erste Treffer des Spiels fiel in der 30. Minute, als Marvin Schöpf die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Diesen Vorsprung wollten die Innsbrucker ausbauen, aber die SV-Defensive blieb standhaft. In der 37. Minute verzeichnete Patrick Dessler einen weiteren gefährlichen Schuss, der jedoch knapp ins Torout ging.

Ausgleich kurz vor der Halbzeit

Der SV Kematen zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte den Druck. In der 41. Minute gelang es Elias Ulses, den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz zu befördern. Dieses Tor gab den Gästen einen spürbaren Auftrieb, und sie versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Trotz weiterer Versuche auf beiden Seiten endete die erste Halbzeit mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1.

Chancenreiche zweite Halbzeit ohne Sieger

Die zweite Halbzeit begann unverändert, und beide Teams setzten ihre intensiven Bemühungen fort. In der 50. Minute hatte David Kraxner eine große Chance für die Innsbrucker, als er im Strafraum den Ball erhielt, aber sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Nur eine Minute später verfehlte ein Kopfball von Matteo Masetti das Tor nur um Haaresbreite.

In der 64. Minute hatte Patrick Dessl eine weitere gute Gelegenheit, als sein Schuss von der Strafraumgrenze knapp über die Querlatte strich. Die Innsbrucker setzten ihre Angriffe fort, aber die Kematener Defensive erwies sich als solide. Auf der anderen Seite hatte Alexander März in der 74. Minute eine vielversprechende Chance, doch sein Schuss ging ebenfalls am Tor vorbei.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen beider Teams. In der 82. Minute versuchte Moritz Saurwein sein Glück, aber Gästegoalie Simon Berger konnte seinen Schuss parieren. In der 89. Minute hatte der Innsbrucker AC eine letzte Möglichkeit, als ein Freistoß halblinks klar über das Tor ging.

Nach einer intensiven Schlussphase endete das Spiel schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und hatten ihre Chancen, teilten am Ende aber die Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (35399 Bonuspunkte)

Regionalliga Tirol: IAC : Kematen - 1:1 (1:1)

41 Elias Ulses 1:1

30 Marvin Schöpf 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.