Coach Helmut Kraft analysiert die Niederlage der SPG Silz/Mötz bei den WSG Tirol Juniors

Details Montag, 26. August 2024 10:31

Extrem schwieriger Start der SPG Silz/Mötz in die Meisterschaft der Regionalliga Tirol 2024/25. Auch im dritten Spiel setzte es eine Niederlage, die mit 1:5 bei den WSG Tirol Juniors deutlich ausfiel. Ein massives Problem in der Defensive ortet Coach Helmut Kraft, eine Kurskorrektur ist unausweichlich.

3:0 für die Juniors zur Pause!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Silz/Mötz benötigte wie in den Spielen gegen Wacker und Telfs eine Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden, was die WSG nützte, um nach wenigen Minuten nach einem leicht zu verteidigenden Eckball mit 1:0 in Führung zu gehen. Als es schon nach einem Halbzeitstand von 1:0 aussah, schlugen die Wattener in der 43. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit zweimal zu. Beide Treffer resultierten aus haarsträubenden Abwehrfehlern der Oberländer und so hieß es zur Halbzeit 3:0 für die WSG.

Zwei Minuten in der zweiten Hälfte waren gespielt, als es wieder im Tor von Simon Stigger klingelte. Wieder leisteten sich die Oberländer einen haarsträubenden Abspielfehler, den Wattens zum 4:0 nützen konnte. Die Fehlerquote in den Reihen der SPG Silz/Mötz riss nicht ab, so konnten die Grün/Weißen nach einem Eckball auf 5:0 erhöhen.

Der eingewechselte Florian Heinz erzielte den Ehrentreffer, der allerdings aus Sicht von Silz/Mötz zu spät und zu wenig war. Wir haben ein massives Problem in der Defensive. Fehler, die in diesem Umfang und Ausmaß gemacht werden, sind nicht ligatauglich. Eine Kurskorrektur um 180 Grad scheint unausweichlich die einzige Möglichkeit, um in Zukunft zu punkten!“

Regionalliga Tirol: WSG Tirol Jrs. : Silz/Mötz - 5:1 (3:0)

79 Florian Heinz 5:1

51 Marcel Dosch 5:0

47 Michael Neuner 4:0

45 Michael Neuner 3:0

42 Christian Huetz 2:0

7 Michael Neuner 1:0

