Völs holt mit bester Saisonleistung Punkt gegen Fügen!

Details Samstag, 31. August 2024 00:15

In der vierten Runde der Regionalliga Tirol ging es für den Völser SV und dem SV Fügen um den Anschluss an die Tabellenspitze. Am Ende stand ein 1:1 in einem Spiel mit kaum konkreten Tormöglichkeiten. Für den Co-Trainer des Völser SV war es ein gerechtes Remis und die beste Saisonvorstellung des Völser Teams in der laufenden Saison. Beide Teams bringt aber der Punkt nicht weiter nach oben. Allerdings gab es auch im Spitzenspiel zwischen Wacker Innsbruck und Telfs eine Punkteteilung. Keine Tore am Tivoli!

Torlose erste Halbzeit

Das Match zwischen dem Völser SV und dem SV Fügen begann ausgeglichen, wobei beide Teams bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der Startformation des Völser SV standen unter anderem Andreas Eberl im Tor, sowie Feldspieler wie Daniel Kofler, Benjamin Pranter und Cemil Erdogan. Auf der anderen Seite vertraute der SV Fügen auf Georg Wurm zwischen den Pfosten und Spieler wie Velibor Keser, Christian Gschösser und Stefan Hussl.

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischen Finessen und defensiver Stabilität beider Teams. Trotz einiger vielversprechender Angriffe konnten die Offensivreihen der Völser und der Fügener die Abwehrreihen nicht überwinden. Die wenigen Chancen, die sich ergaben, wurden entweder durch die Torhüter vereitelt oder gingen knapp am Ziel vorbei. So gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Turbulentere zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. Bereits kurz nach Wiederanpfiff setzte sich der Völser SV in der 47. Minute durch. Benjamin Pranter erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte sein Team damit in Führung. Dieser Treffer brachte zusätzlichen Schwung in das Spiel der Völser, die nun versuchten, ihre Führung weiter auszubauen.

Doch der SV Fügen ließ sich nicht beirren und kämpfte entschlossen weiter. In der 58. Minute war es dann Stefan Hussl, der für die Gäste den Ausgleich erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des Völser SV, Andreas Eberl, keine Chance und stellte den Spielstand auf 1:1. Beide Teams schenkten sich in der verbleibenden Spielzeit nichts und kämpften leidenschaftlich um jeden Ball.

Die letzten Minuten der Partie waren von intensivem Druck auf beiden Seiten geprägt, doch weder die Völser noch die Fügener konnten einen weiteren Treffer erzielen. Die Defensive beider Teams stand sicher und vereitelte die Angriffe des Gegners erfolgreich. Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit dem Endstand von 1:1.

Das Spiel zwischen dem Völser SV und dem SV Fügen bot den Zuschauern eine spannende und ausgeglichene Begegnung, bei der sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen konnte. Beide Teams zeigten kämpferischen Einsatz und bewiesen, dass sie in der Regionalliga Tirol zurecht vertreten sind.

Inan Danisman, Co-Trainer Völser SV: „Das Remis am Ende entsprach aus meiner Sicht dem Spielverlauf. Unsere Mannschaft hat heute die beste Leistung in der laufenden Saison geboten. Die Großchancen in dieser Partie haben allerdings gefehlt. Die bedien Tore sind eigentlich aus dem Nichts gefallen. Ein Strafstoß für uns und das Gegentor nach Ballverlust und einer Flanke der Gäste. In der 65. Minute ging ein Kopfball an die Stange von Fügen, Fügen hatte aber auch davor eine große Möglichkeit im 1:1 Duell mit unserem Goalie. In der zweiten Halbzeit war Fügen die bessere Elf. Wir waren recht hektisch, haben aber zum Glück gut verteidigt. Großes Lob an das Team für die heutige Leistung!“

Regionalliga Tirol: Völs : SV Fügen - 1:1 (0:0)

58 Stefan Hussl 1:1

47 Benjamin Pranter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.