Nullnummer im Spitzenspiel zwischen Wacker Innsbruck und SV Telfs

In der 4. Runde der Regionalliga Tirol trafen der FC Wacker Innsbruck und der SV Telfs aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel ohne Tore, womit der erste Punkteverlust für den Aufsteiger aus Innsbruck in dieser Saison besiegelt wurde. Der FC Wacker bleibt dennoch Tabellenführer.

Ereignisreiche erste Halbzeit ohne Torerfolg

Der Anpfiff zum Spiel zwischen dem Wacker Innsbruck und Telfs erfolgte unter großem Zuschauerinteresse. Bereits in den ersten Minuten wurde klar, dass beide Teams auf den Sieg aus waren. In der 6. Minute kam der erste nennenswerte Angriff der Innsbrucker über die linke Seite, doch der Schuss von Lucas Scholl wurde von der Telfer Verteidigung abgeblockt.

Telfs antwortete mit schnellen Gegenstößen. In der 7. Minute führte ein Freistoß von Arda Taflan fast zum Erfolg, doch der Pass geriet etwas zu lang. Die nächsten Minuten dominierten vor allem die Defensivaktionen beider Mannschaften. Matej Dretvic von Telfs probierte es in der 23. Minute mit einem Solo-Lauf aufs Tor, doch sein Abschluss ging am langen Eck vorbei.

Wacker Innsbruck kam immer wieder zu Chancen, doch die Abschlüsse waren nicht präzise genug. So ging etwa ein Kopfball von Philipp Viertler nach einer Ecke in der 30. Minute ins Toraus. Auch ein Freistoß von Lucas Scholl in der 36. Minute fand keinen Abnehmer. Auf der anderen Seite versuchte sich Telfs immer wieder mit Distanzschüssen, wie in der 38. Minute durch Matej Dretvic, aber ohne Erfolg. Somit endete die erste Halbzeit torlos.

Unentschieden trotz guter Chancen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieben beide Teams unverändert. Wacker Innsbruck startete druckvoll und kam in der 49. Minute zu einem Freistoß, doch der Ball landete im Abseits. Telfs hingegen verlegte sich auf Konter und kam in der 50. Minute gefährlich vor das Innsbrucker Tor, doch die Abwehr der Tiroler klärte im letzten Moment.

In der 59. Minute hatte Bright Owusu eine gute Möglichkeit für die Innsbrucker, doch sein Schuss wurde vom Telfer Torhüter Jonas Weeber pariert. Nur eine Minute später vergab Okan Yilmaz eine weitere Chance für die Innsbrucker. Telfs verteidigte mit großem Einsatz und blockte zahlreiche Angriffe ab. In der 71. Minute wurde ein langer Ball auf Raphael Wendl von der Telfer Abwehr gestoppt, bevor er gefährlich werden konnte.

Eine Ecke in der 73. Minute wurde von der Telfer Abwehr geklärt, und ein Kopfball von Bright Owusu in der 74. Minute traf nur die Querlatte. In der 78. Minute versuchte Owusu erneut sein Glück, doch der Ball ging ins Toraus.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und in der Nachspielzeit setzten die Innsbrucker noch einmal alles auf eine Karte. Ein Freistoß von Lucas Scholl in der 90. Minute wurde von Jonas Weeber spektakulär pariert. Trotz zahlreicher Chancen in der Schlussphase blieb der Torerfolg jedoch aus. Nach 97 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und es blieb beim 0:0-Unentschieden.

Nach dem Schlusspfiff hallten "Marcel Schreter"-Rufe durch den Fansektor des FC Wacker Innsbruck. Schreter, der Trainer des SV Telfs, war jahrelang eine feste Größe im Kader der Innsbrucker, was die besondere Stimmung im Stadion unterstrich. Trotz des Punkteverlusts bleibt Wacker Innsbruck Tabellenführer, da die Verfolger aus St. Johann keine Punkte holen konnten.

