Sebastian Siller und Marcel Schreter analysieren das Spitzenspiel zwischen Wacker Innsbruck und Telfs

Nach der vierten Runde der Regionalliga Tirol musste auch der große Titelfavorit FC Wacker Innsbruck die weiße Weste ausziehen. Der SV Telfs hat die Kicker von Wacker vor fast 3000 Zuschauern und Fans am Tivoli voll gefordert und konnte mit einem Punkt die Heimreise antreten. Wacker Innsbruck kann aber die Tabellenführung behalten, denn Verfolger SK St. Johann ist in Kematen 0:2 unterlegen.

Präzision im Passspiel hat gefehlt!

Sebastian Siller, Trainer Fc Wacker Innsbruck: „Ein ausgeglichenes Spiel über neunzig Minuten. Telfs hat das heute sehr gut gemacht. Die Gäste haben sehr gut verteidigt und auch sehr gut umgeschaltet. Sie konnten einige gefährliche Nadelstiche setzen. Unserer Mannschaft hat heute die Präzision im Passspiel gefehlt. Außerdem haben wir im Abschluss recht unglücklich agiert. In Summe am Ende ein gerechtes Unentschieden!“

Punkt verdient und nicht glücklich!

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs: „Ganz großen Respekt für meine Mannschaft! Sie haben heute Wacker als erste Mannschaft am Tivoli richtig Parole geboten. Wir hatten drei hundertprozentige Möglichkeiten. Wacker war aber in Hälfte zwei stärker. Der Punkt für uns ist absolut verdient und nicht glücklich! Aber ich möchte auch sagen, dass eine Mannschaft wie Wacker Innsbruck nach oben gehört und ich denke sie werden den Aufstieg in der laufenden Meisterschaft auch schaffen.“

