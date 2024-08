SK St. Johann verpasst mit Niederlage in Kematen Sprung an die Tabellenspitze

Details Samstag, 31. August 2024 00:47

Remis im Spitzenspiel der vierten Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem SV Telfs. Der Weg wäre für den SK St. Johann Richtung Tabellenspitze frei gewesen. Aber eine sehr schlechte Chancenauswertung beim SV Kematen und giftige Konter der Heimelf bescherten St. Johann eine 0:2 Niederlage. Kematen damit neben Wacker Innsbruck und Telfs das Trio der Liga, die auch nach Runde vier keine Niederlage einstecken mussten.

Dominanter Auftakt des SV Kematen - St. Johann vergibt Sitzer!

Mit dem Anpfiff um 19:00 Uhr war die Spannung sofort greifbar, und beide Teams gingen motiviert ins Spiel. Der SV Kematen zeigte von Beginn an, dass sie die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollten. Bereits in der 17. Minute wurde der Einsatz der Heim-Mannschaft belohnt. David Bucher erzielte das erste Tor des Abends und brachte den SV Kematen mit 1:0 in Führung. Es war ein gut herausgespieltes Tor, das die Gastgeber in eine komfortable Position brachte und den SK St. Johann unter Druck setzte.

Kematen mit großen Problemen im Abschluss. Die besten Möglichkeiten können nicht genützt werden.

Entscheidung in der Schlussphase

In der 90. Minute war es dann wieder David Bucher, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den Sack endgültig zumachte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des SK St. Johann keine Chance und erhöhte auf 2:0. Der Jubel bei den Heimfans war groß, denn nun war der Sieg sicher. Der Schlusspfiff in der 99. Minute besiegelte den verdienten Erfolg des SV Kematen, der an diesem Abend die bessere Mannschaft war und sich die drei Punkte redlich verdient hatte.

Mit diesem Sieg klettert der SV Kematen in der Tabelle der Regionalliga Tirol nach oben und kann mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen. Der SK St. Johann hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen im Abschluss effektiver zu agieren.

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „Mit einer kämpferisch sehr guten und kompakten Mannschaftsleistung und ein bisschen „Glück des Tüchtigen“, haben wir die drei Punkte nicht unverdient in Kematen behalten. Wir haben unsere Chancen genutzt, St. Johann nicht. Es war auf alle Fälle wieder ein sehr gutes und unterhaltsames Regionalliga Tirol Spiel. David Bucher als Doppelpacker und unser Tormann Simon Berger haben sich ein Extralob verdient!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der Anfangsphase der Partie ist Kematen sehr gut aufgetreten. Die Führung in der 17. Minute war verdient. Dann haben wir das Spiel in die Hand genommen und vier absolute Sitzer vergeben. Leider die Chancenauswertung heute ein Wahnsinn – in negativer Hinsicht. Für die Zuschauer war es ein sehr attraktives Spiel, Gratulation an Kematen! Kematen hatte sehr gute Möglichkeiten im Konter und hat zwei Tore erzielt. Wir haben den Ball nicht im Kasten der Heimelf untergebracht. Den Vorwurf müssen wir uns machen. Chancenauswertung absolut ungenügend!“

Regionalliga Tirol: Kematen : St. Johann - 2:0 (1:0)

91 David Bucher 2:0

17 David Bucher 1:0

