Volders holt in Unterzahl Punkt gegen die WSG Tirol Juniors

Ganz schwieriger Spielverlauf für den FC Raika Volders in der 4. Runde der Regionalliga Tirol. Gegen die WSG Tirol Juniors verletzten sich zwei Spieler, dann kassiert man das 0:1 und gegen Ende der ersten Halbzeit auch noch eine Gelb/Rote Karte. Trotzdem hält Volders voll dagegen und kann sich am Ende mit einem Punkt belohnen. Der Ausgleich zum 1:1 gelingt kurz vor dem Schlusspfiff. Die Tirol Juniors haben mit diesem Remis den Anschluss an die Tabellenspitze etwas verloren.

Erste Halbzeit: WSG Tirol Juniors in Führung

Das Spiel zwischen dem FC Volders und den WSG Tirol Juniors begann sofort mit hohem Tempo. Bereits in der 26. Minute gelang den Gästen der erste Treffer der Partie. Moritz Hupfauf brachte die WSG Tirol Juniors mit einem sehenswerten Tor mit 1:0 in Führung. Der FC Volders zeigte sich zunächst unbeeindruckt und versuchte, direkt eine Antwort zu finden, doch die Defensive der WSG Tirol Juniors stand sicher.

In der 43. Minute dann ein Rückschlag für das Heimteam: Mathäus Hundögger vom FC Volders sah die Gelb-Rote Karte und musste den Platz vorzeitig verlassen. Die numerische Unterlegenheit machte es den Gastgebern schwerer, noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Mit einem 0:1-Rückstand ging der FC Volders in die Kabine, während die WSG Tirol Juniors die Führung selbstbewusst verteidigte.

Zweite Halbzeit: Dramatischer Ausgleich in Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Volders trotz Unterzahl großen Kampfgeist und bemühte sich weiterhin um den Ausgleich. Die WSG Tirol Juniors versuchten, ihre Führung auszubauen und die Entscheidung herbeizuführen, doch die Abwehr des FC Volders hielt dem Druck stand. In der Schlussphase des Spiels mobilisierte der FC Volders noch einmal alle Kräfte.

In der 86. Minute war es dann soweit: Reinaldo Silva Ribeiro traf für den FC Volders zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Der Treffer sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans und gab dem Team noch einmal einen Schub in den letzten Minuten der Partie.

Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften, noch den Siegtreffer zu erzielen, blieb es beim 1:1. Die WSG Tirol Juniors waren sichtlich enttäuscht, den späten Ausgleich hinnehmen zu müssen, während der FC Volders den hart erkämpften Punktgewinn feierte.

Nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden, das vor allem aufgrund der spannenden Schlussphase den Zuschauern in Erinnerung bleiben wird. Die Spieler beider Teams zeigten großen Einsatz und Kampfgeist, was das Duell zu einem packenden Fußballabend machte.

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Zunächst war Wattens das bessere Team und sie konnten auch in der 26. Minute in Führung gehen. Zwei Spieler von uns haben sich leider verletzt und mussten ausgetauscht werden. Dazu kam noch knapp vor der Pause eine Gelb/Rote Karte für einen Spieler meiner Mannschaft. Ich muss aber sagen, wir haben auch mit einem Mann weniger richtig gut dagegen gehalten. Am Ende konnten wir uns knapp vor dem Schlusspfiff noch mit dem 1:1 belohnen. Der Punkt ist aus meiner Sicht nicht unverdient, da wir auch in Unterzahl mit Wattens durchaus mithalten konnten!“

Regionalliga Tirol: Volders : WSG Tirol Jrs. - 1:1 (0:1)

86 Reinaldo Silva Ribeiro 1:1

26 Moritz Hupfauf 0:1

