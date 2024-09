Mils und Wörgl trennen sich 1:1

Details Sonntag, 01. September 2024 20:54

Bislang lief es für den SV Wörgl in der Meisterschaft der Regionalliga Tirol 2024/25 ganz ausgezeichnet. In der vierten Runde musste man zum starken Aufsteiger SC Mils und auch dort konnte das Team einen Punkt entführen. Damit kann Wörgl den vierten Tabellenplatz verteidigen. Den größten Sprung in der Tabelle macht in Runde vier Kematen mit dem überraschenden 2:0 gegen den SK St. Johann. Platzt fünf für Kematen, vier Punkte hinter Leader Wacker Innsbruck. Es bleibt spannend! Auf einige Schlager in der nächsten Runde dürfen sich die Fans jetzt schon freuen. Die WSG Tirol Juniors empfangen Wacker Innsbruck, Silz/Mötz ist in St. Johann zu Gast und Wörgl empfängt Kematen.

Wörgl geht in Führung

Schon früh in der Partie übernahm der SV Wörgl die Initiative. Der erste nennenswerte Angriff der Gäste führte zu einem Eckball in der 17. Minute, der jedoch nicht verwertet werden konnte. Nur wenige Minuten später, in der 20. Minute, nutzte Wörgl eine weitere Standardsituation. Nach einem Eckball stieg Attila Havas hoch und köpfte den Ball wuchtig ins Netz. Damit ging der SV Wörgl mit 1:0 in Führung.

Der SC Mils 05 zeigte sich jedoch nicht beeindruckt und versuchte sofort, den Ausgleich zu erzielen. In der 32. Minute war es schließlich soweit: Thomas Eliskases traf für die Heimelf zum 1:1. Der SC Mils 05 hatte damit den Rückstand wettgemacht, und das Spiel war wieder offen.

Intensiver Schlagabtausch

Mit dem Ausgleichstreffer entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams hatten Chancen, erneut in Führung zu gehen. In der 45. Minute hatte der SC Mils 05 eine gute Gelegenheit durch einen Eckball, der jedoch über Freund und Feind hinweg ging und keine Gefahr mehr darstellte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel weiterhin spannend. In der 54. Minute hatte der SC Mils 05 erneut eine Chance nach einem Eckball, doch die Wörgler Defensive konnte klären. Nur zwölf Minuten später, in der 66. Minute, sorgte ein Freistoß des SC Mils 05 für Gefahr. Der anschließende Kopfball ging jedoch knapp neben das Tor.

Das Spielgeschehen blieb bis in die Schlussphase intensiv. In der 76. Minute fasste ein Kommentar das Spiel treffend zusammen: Nach einer ersten Halbzeit mit leichtem Vorteil für Wörgl und einer zweiten Halbzeit mit leichtem Vorteil für Mils stand es nun wieder pari. Es stellte sich die Frage, welches Team noch das entscheidende Tor erzielen würde.

Dramatische Schlussminuten

Die letzten Minuten des Spiels boten nochmals Hochspannung. In der 82. Minute hatte der SC Mils 05 eine weitere gute Möglichkeit nach einem Freistoß, doch der Kopfball landete nur an der Stange. Es schien, als würde das Glück an diesem Tag nicht auf der Seite des SC Mils 05 sein.

Die Nachspielzeit brachte schließlich keine weiteren Tore, und nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams blieb es bei der Punkteteilung, und beide Mannschaften können sich auf ihre nächsten Herausforderungen in der Regionalliga Tirol konzentrieren.

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „In der ersten halben Stunde war der Gegner die bessere Elf. Bis zur 60. Minute war die Partie dann ziemlich offen. Die zweite Hälfte hat aber in Summe eher uns gehört. Wir haben leider unsere Möglichkeiten nicht verwertet. Dass es das dritte Spiel in sieben Tagen war, das hat man heute absolut gemerkt. Unser Kader ist leider dünn, da kann man kaum rotieren. Ich kann mit dem Punkt leben, mit etwas mehr Glück hätten wir aber dieses Spiel gewinnen können!“

Regionalliga Tirol: Mils : Wörgl - 1:1 (1:1)

32 Thomas Eliskases 1:1

20 Attila Havas 0:1

