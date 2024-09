Dino Bevab und Max Ostermann analysieren Wörgl gegen Kematen

Details Samstag, 07. September 2024 14:30

An der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol ist es nach dem Auftakt zur 5. Runde wesentlich enger geworden. Leader Wacker Innsbruck hat in Wattens vor an die 2000 Zuschauer nur ein 1:1 geholt. In einer sehr spannenden Partie konnte sich der SV Wörgl gegen den SV Kematen knapp mit 1:0 durchsetzen und liegt nur mehr einen Punkt hinter Wacker. Der SK St. Johann könnte mit einem Dreier am Samstag ab 18 Uhr gegen die SPG Silz/Mötz die Tabellenführung übernehmen!

Verdiente drei Punkte!

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben das Spiel kontrolliert. Zwei hundertprozentige Chancen im 1:1-Duell mit dem Goalie von Kematen! Einmal fängt der Goalie den Ball, bei der zweiten Möglichkeit wird der ball erfolgreich geblockt. Kematen durch Umschaltspiel gefährlich, aber keine konkrete Tormöglichkeit. In der 44. Minute das 1:0 für uns durch Krepatz. Nach einer guten Aktion und Flanke bekommt er den Ball im Strafraum und verwertet zur Führung.

Die ersten fünfzehn Minuten der zweiten Halbzeit wieder sehr stark von unserer Seite. Köken trifft nur die Latte nach einer Soloaktion und dazu gibt es noch ein paar gute Aktionen. Ab der 60. Minute hat Kematen immer mehr gedrückt. Viele Flanken von der Seite. In der 77. Minute die rote Karte gegen uns, aber trotzdem zwei hundertprozentige Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Einmal von der Mittellinie allein gegen den Goalie von Kematen, leider kommt der Ball direkt auf den Goalie. In den letzten sieben bis acht Minuten viele Standardsituationen, aber eine sehr gute Defensivleistung von meiner Mannschaft und verdiente drei Punkte!“

Wörgl entschlossener!

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel hat Wörgl nicht unverdient gewonnen. Chancen auf beiden Seiten, wobei auch hier Wörgl die besseren hatte. Insgesamt war die Wörgler Mannschaft entschlossener und wollte den Sieg einfach mehr. Positiv aufgefallen ist das Schiedsrichter-Trio rund um Andreas Staudinger, der das Spiel sehr gut laufen gelassen und nicht bei jeder Kleinigkeit abgepfiffen hat!“

Regionalliga Tirol: Wörgl : Kematen - 1:0 (1:0)

44 Armin Krepatz 1:0

