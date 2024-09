SK St. Johann siegt in spannendem Duell gegen Silz/Mötz

Der SK St. Johann konnte in der 5. Runde der Regionalliga Tirol einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen die SPG Silz/Mötz einfahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die mit einem 1:1 endete, gelang den Sankt Johannern in der Schlussphase der entscheidende Treffer. Die Begegnung bot den Zuschauern im Koasastadion zahlreiche spannende Momente und zeigte eindrucksvoll den Kampfgeist beider Mannschaften.

Ölmez bringt Gäste in Front

Bereits zu Beginn der Partie wurde klar, dass der SK offensiv agieren wollte. In den ersten Minuten setzte die Mannschaft auf intensives Pressing und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Allerdings fehlte es zunächst an der nötigen Präzision bei den Bällen in die Tiefe. Ein Freistoß an der Strafraumgrenze von Cunta, der an die Querlatte knallte, und eine Trinkpause unterbrachen den Spielfluss der Sankt Johannern etwas.

Die Gäste nutzten diese Phase aus und gingen in der 26. Minute in Führung. Nach einer Ecke köpfte Abidin Ölmez unbehindert zum 0:1 ein. Nur zwei Minuten später setzte sich das Spiel fort, und der SK St. Johann zeigte sich unbeeindruckt vom Rückstand. Die Heimmannschaft erspielte sich zahlreiche Chancen, aber Krimbacher und Hinterseer vergaben vielversprechende Möglichkeiten .

Späte Entscheidung

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es dem SK St. Johann, den verdienten Ausgleich zu erzielen. Felix Hinterseer traf in der 45. Minute zum 1:1. Die Freude über den Ausgleich war groß, und mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich der offensive Spielstil der Sankt Johannern fort. Das Team dominierte das Spielgeschehen und drängte auf den Führungstreffer. Die Gäste versuchten ihrerseits, durch Konter gefährlich zu werden. In der 55. Minute bot sich den Gästen eine Doppelchance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Sankt Johanner hatten weiterhin Probleme bei der Chancenverwertung, was sich erneut zeigte, als Stephen Akomeah den Ball an die Stange knallte.

In der Schlussphase der Partie wurde der Druck der Heimmannschaft immer größer. In der 85. Minute erzielte Christian Pauli das viel umjubelte 2:1 für den SK St. Johann. Der Treffer fiel nach einem starken Schuss mit dem linken Fuß, der unhaltbar im Tor der Gäste einschlug. Kurz vor Spielende wurde eine Nachspielzeit von fünf Minuten angekündigt, aber die Sankt Johanner ließen nichts anbrennen und brachten den Sieg über die Zeit. Mit dem Abpfiff endete das Spiel mit einem verdienten 2:1-Erfolg für den SK St. Johann.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Pendl (2410 Bonuspunkte)

Das erwartet schwere Spiel!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, der nur auf das Konterspiel und Standardsituationen lauerte. Trotz 0:1 Rückstand sind wir geduldig geblieben und haben uns Chance um Chance herausgearbeitet. Wir haben nicht die Brechstange ausgepackt, sondern bis zum Schluss versucht, unsere Angriffe ordentlich zu Ende zu spielen und wurden dafür belohnt. Der Sieg ist natürlich hochverdient, wenngleich man sagen muss, dass die Leistung der SPG Silz/Mötz richtig kompakt und stark einzuschätzen ist und sie mit diesem Auftreten noch für viele Mannschaften unangenehm werden können!“

Schmerzhafte Niederlage trotz starker Leistung!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Die SPG Silz /Mötz lässt in St. Johann drei Punkte liegen, obwohl die Leistung mindestens für einen Punkt reichen hätte müssen. Die Führung zum 1:0 nach einem Eckball war überraschend, aber nicht unverdient. Silz /Mötz kam mit gut gespielten Kontern immer wieder gefährlich vor das Tor von St. Johann, die Unterländer waren allerdings spielbestimmend. Als schon alle mit der 1:0 Pausenführung rechneten, schlug St. Johann in der zweiten Minute der Nachspielzeit zu. Die kampfbetonte Partie wogte in der 2. Halbzeit hin und her und Silz/Mötz zeigte speziell im Konter gefährlich auf. So lag der Führungstreffer in der 70. Minute in der Luft, als zuerst Joshua Stigger und eine Sekunde später Tobias Peintner Tobias einmal am Tormann und zum zweiten an einem Verteidiger scheiterten. Kurz vor Schluss fiel der Siegtreffer für St. Johann, der die SPG mit leeren Händen nach Hause fahren ließ. Eine schmerzhafte Niederlage trotz starker Leistung!“

Regionalliga Tirol: St. Johann : Silz/Mötz - 2:1 (1:1)

85 Christian Pauli 2:1

46 Felix Hinterseer 1:1

26 Abidin Ölmez 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Pendl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.