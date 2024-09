Vier Treffer von Benjamin Weidhofer für Kundl gegen Telfs!

Details Sonntag, 08. September 2024 14:08

Der SC Holz Pfeifer Kundl konnte sich in der 5. Runde der Regionalliga Tirol vom Tabellenende verabschieden. Ein doch überraschender 5:2 Erfolg gegen den SV Telfs bringt den zweiten Sieg der laufenden Saison ein. Telfs hat mit dieser Niederlage den direkten Kontakt zur Tabellenspitze verloren, Kundl katapultiert sich um vier Plätze nach oben auf Tabellenposition neun.

Fußballspektakel in Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Den rund 250 Zuschauern im Kundler Achenstadion wurde ein wahres Fußballspektakel geboten, zudem auch die Gäste ihren Teil beitrugen. Die Kundler Halbzeitführung ging zwar in Ordnung, aber Telfs zeigte, dass sich nicht umsonst im oberen Drittel der Liga mitmischen. Doch nach dem Wechsel kam Kundls Offensive richtig in Fahrt und nach zwei weiteren Treffern von Benjamin Weidhofer führte der SCK mit 3:0. Die Gäste verkürzten zwar noch auf 3:1, aber Kundl ließ sich nicht beirren und spielte weiter nach vorne. Da auch die Gäste ihr Heil in der Offensive suchten, entwickelte sich in der letzten Viertelstunde ein offener Schlagabtausch, der mit einem 5:2 Sieg der Gastgeber endete. „Man of the Match“ war ganz klar Benjamin Weidhofer der vier der fünf Kundler Treffer erzielte.

Regionalliga Tirol: SC Kundl : SV Telfs - 5:2 (1:0)

93 Jakob Hoflacher 5:2

92 Arda Taflan 4:2

84 Benjamin Weidhofer 4:1

79 Elias Praxmarer 3:1

77 Benjamin Weidhofer 3:0

53 Benjamin Weidhofer 2:0

39 Benjamin Weidhofer 1:0

