Innsbrucker AC gibt gegen Volders 3:1-führung aus der Hand

Im Spiel der 5. Runde der Regionalliga Tirol trennen sich der Innsbrucker AC und der FC Volders mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und endete dramatisch mit späten Toren und zwei Platzverweisen. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und unterhielten die Zuschauer bis zur letzten Minute.

Frühe Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einer Ecke für die Innsbrucker, die jedoch von der FC-Abwehr geklärt wurde. Der Innsbrucker AC übernahm früh die Initiative und erspielte sich mehrere Chancen. In der 22. Minute wurde den Innsbruckern ein Strafstoß zugesprochen, den Michael Simic sicher zum 1:0 verwandelte. Die Gäste versuchten schnell zu antworten, doch ihre Angriffe wurden oft durch Abseitsstellungen gestoppt.

Der FC Volders kam jedoch besser ins Spiel und setzte den AC unter Druck. Mehrere Standardsituationen brachten Gefahr, aber die Abwehr der Gastgeber hielt stand. Ein Freistoß von Ertugrul Yösavel in der 33. Minute brachte kein weiteres Tore ein, da der Ball ins Torout ging. Kurz vor der Halbzeitpause musste Reinaldo Silva Ribeiro vom FC Volders verletzt vom Feld getragen werden, was das Spiel für kurze Zeit unterbrach.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Finale

Nach der Halbzeitpause setzten beide Teams ihr offensives Spiel fort. In der 51. Minute hatte Patrick Dessl eine große Chance für den Innsbrucker AC, doch sein Schuss traf nur den Pfosten. Die Gäste drängten weiter auf den Ausgleich und wurden in der 59. Minute belohnt, als Fabian Wessiak nach einem Freistoß zum 1:1 traf.

Der AC antwortete wenig später und ging in der 72. Minute erneut in Führung. Matteo Masetti erzielte nach einem intensiven Ballgestochere im Strafraum das 2:1. Nur eine Minute später wurde den Innsbruckern ein weiterer Strafstoß zugesprochen, den Marvin Schöpf sicher zum 3:1 verwandelte.

Der FC Volders gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 77. Minute erzielte Dominic Hochmuth den Anschlusstreffer zum 3:2. Das Spiel wurde immer intensiver, und in der 84. Minute gelang Gorgy Ayckbourne der Ausgleich zum 3:3. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Innsbrucks Matthias Bär traf in der 85. Minute nur die Querlatte, und kurz vor Schluss ging ein Schuss der Gäste an den Pfosten.

Platzverweise und hitzige Nachspielzeit

In den letzten Minuten des Spiels wurde es turbulent. Innsbrucks Marcel Fiechtner und AC-Co-Trainer Lukas Hagleitner sahen in der 94. Minute jeweils die Rote Karte. Das Spiel wurde um fünf Minuten verlängert, und der FC Volders hatte noch eine letzte Chance, das Spiel zu gewinnen. Nach einer Ecke traf ein ein Angreifer aber den Pfosten und der Nachschuss ging über das Tor. Kurz danach beendete Schiedsrichter Bramböck das Spiel beim Stand von 3:3.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36549 Bonuspunkte)

Christian Kellner, Trainer Innsbrucker AC: „Ein ganz grausiger Spielverlauf. Wir haben 1:0 verdient und hatten die Chance auf das 2:0. Der Ball ging aber nur an die Stange. Wir haben das aber gut verdaut und auch das 1:1 in der 59. Minute. Doppelschlag in der 72. und 74. Minute zum 3:1 für meine Mannschaft. Aber drei Minuten später das 2:3 und das 3:3 in Minute 84 aus Standards. Wir hatten schon ein Chancenübergewicht über das Spiel gesehen, im Finish hätten wir aber auch verlieren können. So gesehen geht das 3:3 okay.“

Regionalliga Tirol: IAC : Volders - 3:3 (1:0)

84 Gorgy Ayckbourne 3:3

77 Dominic Hochmuth 3:2

74 Marvin Schöpf 3:1

72 Matteo Masetti 2:1

59 Fabian Wessiak 1:1

23 Michael Simic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.