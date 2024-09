Ebbs lässt Völs keine Chance!

Details Montag, 09. September 2024 01:38

Eine überraschend klare Angelegenheit in der 5. Runde der Regionalliga Tirol wurde das Duell zwischen dem SK Freisinger Ebbs und dem Völser SV. Ebbs setzt sich klar mit 6:0 durch und kann sich in der Tabelle um drei Plätze auf Position sechs verbessern. Völs verliert eine Position und steht am vorletzten Platz der Tabelle. Ganz klar unter Wert geschlagen bislang Silz/Mötz als Tabellenletzter mit nur einem Punkt. Silz/Mötz bietet aber dem neuen Tabellenführer SK St. Johann bei der 1:2 Niederlage einen starken Fight.

Blitzstart und dominante erste Hälfte

Der SK Ebbs startete furios in das Spiel und ließ den Gästen aus Völs kaum eine Verschnaufpause. Schon in der vierten Minute gelang Marcello Dindl der erste Treffer des Spiels und brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab dem SK Ebbs weiteres Selbstvertrauen, und sie drängten die Völser tief in die eigene Hälfte.

In der 22. Minute war es erneut Marcello Dindl, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 erzielte. Die Defensive des Völser SV hatte große Mühe, die Angriffe der Ebbser zu stoppen. Nur drei Minuten später, in der 25. Minute, setzte Daniel Wurnig den nächsten Akzent und erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0. Die Überlegenheit des SK Ebbs war deutlich zu spüren, und die Völser schienen keine Antwort auf die Angriffswelle der Gastgeber zu haben.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, machte Marcello Dindl seinen Doppelpack perfekt und stellte auf 4:0. Mit diesem klaren Vorsprung ging der SK Ebbs in die Halbzeitpause und konnte bereits die Vorfreude auf den kommenden Sieg genießen.

Unaufhaltsamer SK Ebbs auch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb der SK Ebbs weiterhin tonangebend und zeigte keine Anzeichen einer Entspannung. In der 50. Minute schlug Daniel Wurnig erneut zu und erhöhte auf 5:0. Der Völser SV wirkte mittlerweile völlig überfordert und konnte den Angriffen des SK Ebbs nur noch wenig entgegensetzen.

Eine der wenigen Chancen für die Gäste bot sich in der 67. Minute, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch Benjamin Pranter konnte diese Gelegenheit nicht nutzen und verschoss den Strafstoß. Es schien einfach nicht der Tag des Völser SV zu sein.

Der Schlusspunkt der Partie folgte in der 62. Minute, als Daniel Wurnig mit seinem dritten Treffer des Tages den 6:0-Endstand besiegelte. Der SK Ebbs demonstrierte damit eindrucksvoll seine Stärke und ließ den Gästen keine Chance.

Niko Praschberger, Co-Trainer SK Freisinger Ebbs: „Heute ist alles wie am Schnürchen gelaufen. Eine brutal starke Leistung der gesamten Mannschaft. Dabei muss man auch erwähnen, dass wir einen sehr breiten Kader haben. Thomas Wimmer ist heute für unseren Stammkeeper Fabio Guglberger im Tor gestanden und hat die Null gehalten. Völs hatte gegen Ende der Partie die Chance auf den Ehrentreffer, hat aber einen Strafstoß nicht verwertet. Es macht Spaß, unsere Mannschaft wächst immer mehr zusammen und wird immer stärker!“

Regionalliga Tirol: Ebbs : Völs - 6:0 (4:0)

62 Daniel Wurnig 6:0

50 Daniel Wurnig 5:0

46 Marcello Dindl 4:0

25 Daniel Wurnig 3:0

22 Marcello Dindl 2:0

4 Marcello Dindl 1:0

