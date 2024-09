Fügen weiter im Aufwind: Dreier im Spitzenspiel in Kematen!

Details Samstag, 14. September 2024 13:22

Die sechste Runde der Regionalliga Tirol wird wie der ganze Spielbetrieb im Unterhaus von Unwetter und Starkregen geprägt. Als Auftaktpartie konnte aber am Freitag der SV Fügen beim SV Kematen antreten. Fügen gewinnt mit 3:1 und hat damit den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Bereits Samstag Mittag wurde das Spiel des Tabellenführers SK St. Johann in Volders abgesagt. Grundsätzlich ist es also wichtig, bevor man sich auf den Weg macht, sich zu erkundigen, ob die weiteren Spiele am Samstag und Sonntag angepfiffen werden können. Stand 13 Uhr am Samstag ist nur die Partie in Volders abgesagt.

Frühe Führung durch SV Fügen

Schon in den ersten Minuten machte der SV Fügen klar, dass sie an diesem Abend keine Punkte verschenken wollten. In der 30. Minute gelang es Stefan Hussl, das erste Tor des Spiels zu erzielen und seine Mannschaft in Führung zu bringen. Die Fans des SV Kematen hofften auf eine schnelle Antwort ihrer Mannschaft, doch diese blieb vorerst aus.

Nur sechs Minuten später erhöhte Matteo Steiner für den SV Fügen auf 2:0. Der SV Kematen schien überrascht von der Offensivkraft der Gäste und konnte dem Druck zunächst nicht standhalten. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Fügen in die Halbzeitpause.

SV Kematen kann Rückstand nicht aufholen

Nach der Pause setzte der SV Fügen seine dominante Spielweise fort. Bereits in der 46. Minute erzielte Stephan Kuen das dritte Tor für die Gäste und baute die Führung weiter aus. Mit einem klaren 3:0 im Rücken schien der Sieg für den SV Fügen sicher zu sein.

Doch der SV Kematen zeigte Moral und kämpfte weiter. In der 70. Minute gelang es Simon Gatscher, den Anschlusstreffer zum 1:3 zu erzielen. Trotz dieses Treffers und einer kämpferischen Leistung in der Schlussphase konnten die Gastgeber das Spiel nicht mehr drehen. Die Fügener verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Tore zu.

Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SV Fügen konnte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen. Die Mannschaft von Trainer Georg Wurm zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten in der Regionalliga Tirol.

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „Es war so ähnlich wie in der Vorwoche: Die wenigen, jedoch sehr guten Möglichkeiten konnten wir nicht in Tore ummünzen und hinten haben wir es ihnen zu leicht gemacht. Wobei man die Leistung des Gegners auch nicht schmälern sollte, Fügen hat eine sehr gute Mannschaft!“

Regionalliga Tirol: Kematen : SV Fügen - 1:3 (0:2)

70 Simon Gatscher 1:3

46 Stephan Kuen 0:3

36 Matteo Steiner 0:2

30 Stefan Hussl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.