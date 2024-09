SC Mils gibt gegen Ebbs 3:0-Führung aus der Hand

In einem mitreißenden Spiel in der 6. Runde der Regionalliga Tirol trennten sich der SC Mils 05 und der SK Freisinger Ebbs mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Nach einer frühen Drei-Tore-Führung für die Gastgeber schaffte es Ebbs, sich zurückzukämpfen und den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel bot zahlreiche Highlights und war bis zur letzten Minute spannend.

Mils mit früher 3:0-Führung - Gäste machen Rückstand noch vor der Pause wett

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der sechsten Minute ging der SC Mils in Führung. Nach einer Ecke von rechts landete der Ball bei beim Ebbser Julian Jirk, der den Ball unglücklich im eigenen Tor unterbrachte. Kurz darauf legte Johannes Pregenzer nach einem schnellen Gegenstoß nach und erhöhte auf 2:0. Der Ball wurde ihm von Thomas Eliskases optimal zugespielt, sodass Pregenzer nur noch vollenden musste. In der 17. Minute war es erneut Pregenzer, der nach einem Zuspiel von rechts in der Box den Ball im Tor versenkte und damit das 3:0 markierte.

Die Gäste waren jedoch keineswegs geschockt und antworteten prompt. Nur eine Minute später erzielte Marcello Dindl den ersten Treffer für den SK. Daniel Wurnig setzte in der 22. Minute nach und verkürzte mit einem Nachschuss auf 3:2. In der 34. Minute gelang Wurnig schließlich der Ausgleich zum 3:3, nachdem er einen Pass in den Strafraum verwertete.

Offener Schlagabtausch, aber keine Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem spektakulären ersten Durchgang ging es auch in der zweiten Halbzeit spannend weiter. Beide Teams schenkten sich nichts und erspielten sich zahlreiche Chancen. In der 47. Minute startete Ebbs über rechts einen Angriff, der jedoch im Torout endete. Kurz darauf verpasste Thomas Schwaighofer eine gute Möglichkeit, als er ein Zuspiel von Daniel Wurnig nicht erreichte.

Der SC Mils blieb ebenfalls gefährlich. Johannes Pregenzer zog in der 58. Minute an der Strafraumgrenze ab, doch sein Schuss ging rechts über das Tor. Wenig später verfehlte ein Stanglpass von rechts knapp sein Ziel, als ein Milser Stürmer den Ball im Rutschen über das Tor setzte.

In der 75. Minute verzeichnete Julius Loferer für die Gäste einen Stangenschuss, der für Aufregung sorgte. Doch auch der SC blieb im Angriff präsent. In der 81. Minute verpasste Philipp Santeler eine gute Chance, als sein Schuss von links vom Torwart gefangen wurde.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es hektisch. Niko Praschberger, Co-Trainer des SK Ebbs, sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte und musste die Trainerbank verlassen. In der dreiminütigen Nachspielzeit gelang es keinem Team, den entscheidenden Treffer zu erzielen, sodass das Spiel mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete. Beide Mannschaften haben in diesem spannenden Duell ihr Können unter Beweis gestellt und den Fans ein aufregendes Fußballspiel geboten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (37099 Bonuspunkte)

Regionalliga Tirol: Mils : Ebbs - 3:3 (3:3)

34 Daniel Wurnig 3:3

22 Daniel Wurnig 3:2

18 Marcello Dindl 3:1

17 Johannes Pregenzer 3:0

10 Johannes Pregenzer 2:0

6 Eigentor durch Julian Jirka 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.