FC Wacker Innsbruck klettert nach 5:0-Derbysieg an die Tabellenspitze

In einem Stadtderby der Regionalliga Tirol zeigte der FC Wacker Innsbruck eine herausragende Leistung und besiegte den Innsbrucker AC deutlich mit 5:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Innsbrucker in der zweiten Halbzeit mächtig auf und erzielten fünf Treffer, wobei Bright Owusu und Shaked Wexler eine Schlüsselrolle spielten.

Torlose erste Halbzeit

Die erste Halbzeit begann mit viel Engagement auf beiden Seiten, aber es gelang keinem Team, den Ball ins Netz zu bringen. Bereits in der ersten Minute hatte Wacker eine Ecke von der rechten Seite, die jedoch vom IAC per Kopf geklärt wurde. In der 6. Minute versuchte es der FC Wacker mit einem Freistoß, der allerdings ebenfalls von der Verteidigung des IAC entschärft wurde.

Wacker Innsbruck hatte mehrere Chancen, das Spiel in der ersten Halbzeit zu dominieren. In der 22. Minute kombinierten sich die Heimischen mit mehreren Pässen durch das Zentrum und schlossen mit einem Schuss ab, der jedoch am Tor vorbeiging. Weitere Versuche, wie der Schuss von Bright Owusu in der 33. Minute, wurden entweder von IAC-Torwart Daniele Sterba pariert oder gingen knapp am Ziel vorbei.

Der Innsbrucker AC hatte ebenfalls einige Momente, in denen er das Spielgeschehen bestimmte. Ein Freistoß von Sven Masunic führte zu einer Klärung durch die Wacker-Abwehr. In der 45. Minute kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Wackers Bright Owusu und IAC-Goalie Sterba, aber auch diese Aktion führte nicht zu einem Tor.

Wacker-Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 47. Minute brachte Philipp Viertler den FC Wacker in Führung. Diese Führung baute Daniel Francis in der 49. Minute mit einem präzisen Schuss aus 25 Metern ins Kreuzeck weiter aus.

Nur wenige Minuten später war es Shaked Wexler, der nach einem Pass von Scholl zentral aufs Tor lief und eiskalt abschloss. Wacker Innsbruck führte nun mit 3:0. Die Hausherren ließen nicht nach und erhöhten den Druck weiter. In der 61. Minute spielte Ondrej Jakubov den Ball von der linken Seite zentral an die Strafraumgrenze, wo Mouhamed Sy das Zuspiel eiskalt verwertete und auf 4:0 erhöhte.

In der Schlussphase ließ Wacker Innsbruck weiterhin keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. In der 82. Minute verfehlte ein Schuss von Adrian Lechl im Strafraum die Querlatte nur knapp. Bright Owusu und Adrian Lechl scheiterten am starken IAC-Torhüter Sterba. Doch in der Nachspielzeit war es Bright Owusu, der nach einem langen Zuspiel aus der eigenen Hälfte einen Konter im Alleingang vollendete und das 5:0 für Wacker Innsbruck erzielte.

Insgesamt war es eine beeindruckende Vorstellung des FC Wacker Innsbruck, der nach einer torlosen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte seine Chancen konsequent nutzte, einen klaren Sieg im Stadtderby einfahren und die Tabellenführung übernehmen konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (37349 Bonuspunkte)

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Die ersten Topchancen haben wir liegen gelassen, waren aber über neunzig Minuten drückend überlegen. Das 1:0 war dann so etwas wie der Dosenöffner und eigentlich hatte der IAC heute keine Chance auf Punkte.“

Regionalliga Tirol: W. Innsbruck : IAC - 5:0 (0:0)

91 Bright Owusu 5:0

61 Mouhamed Sy 4:0

56 Shaked Wexler 3:0

49 Daniel Francis 2:0

47 Philipp Viertler 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.