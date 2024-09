Wunderschöner Chipball vom Youngster Luca De Lucia fixiert Dreier von Völs gegen Kundl

Details Montag, 16. September 2024 15:33

Eine ziemlich zähe Partie der sechsten Runde der Regionalliga Tirol war das Duell zwischen dem Völser SV und dem SC Holz Pfeifer Kundl. In Hälfte zwei kam Völs besser ins Spiel, kann den 2:0 Erfolg aber erst in den letzten Minuten der Partie festmachen. Ein wichtiger Dreier von Völs, die mit diesem Sieg Kundl in der Tabelle überholen und sich auf Tabellenplatz acht setzen. Ganz oben steht wieder Wacker Innsbruck nach einem ungefährdeten 5:0 gegen den Innsbrucker AC, da die Partie des SK St. Johann in Volders wetterbedingt abgesagt werden musste.

Ausgeglichene erste Hälfte

Schon früh in der Partie war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die drei Punkte zu holen. Das Spiel wurde angepfiffen und sofort entwickelten sich intensive Zweikämpfe auf dem Platz. Der Völser SV startete mit Andreas Eberl im Tor, unterstützt von einer soliden Abwehrreihe um Daniel Kofler und Christoph Ivanusch. Auch Benjamin Pranter, der später noch eine Schlüsselrolle spielen sollte, war von Beginn an aktiv.

Auf der anderen Seite trat der SC Kundl mit Toni Thurner im Tor und Kapitän Luca Gruber an. Die Mannschaft zeigte sich in der ersten Halbzeit äußerst kompakt und ließ dem Gegner nur wenige Chancen. Chancenarme erste Hälfte und die logische Folge zur Pause - ein 0:0.

Späte Treffer entscheiden das Spiel

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Beide Teams hatten ihre Momente, doch es dauerte bis zur 86. Minute, bis der Bann endlich gebrochen wurde. Benjamin Pranter vom Völser SV erzielte das erlösende 1:0. Der Jubel war groß, denn dieses Tor brachte die Heimmannschaft auf die Siegerstraße. Der SC Kundl musste nun offensiver agieren und mehr riskieren, um noch zum Ausgleich zu kommen.

In der Nachspielzeit machte dann Luca De Lucia alles klar für die Völser. Mit einem präzisen Schuss sorgte er für das 2:0 und damit für die Entscheidung. Die letzten Minuten des Spiels liefen aus, ohne dass SC Kundl noch einmal gefährlich werden konnte. Der Schiedsrichter pfiff schließlich nach 94 Minuten ab und der Völser SV konnte einen wichtigen Heimsieg feiern.

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Die erste Halbzeit verlief sehr durchwachsen. Kaum Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Durch Elias Bandel hatten wir nach einem individuellen Tormannfehler eine konkrete Möglichkeit zur Führung, wobei der Goalie seinen Fehler selbst wieder ausgebessert hat. In Hälfte zwei haben wir dann mehr Elan in unser Spiel gebracht. Noch vorne waren wir spielbestimmend und nach einer Flanke konnte uns Benjamin Pranter in der 86. Minute per Dropkick in Führung bringen. Den Sack zugemacht hat dann der eingewechselte, erst fünfzehnjährige Luca De Lucia mit dem 2:0 in der Nachspielzeit. Ein wunderschöner Chip aus großer Entfernung über den Goalie der Gäste. Ich denke, es war schon ein verdienter Dreier von uns, denn wir haben sehr viel Leidenschaft gezeigt!“

Regionalliga Tirol: Völs : SC Kundl - 2:0 (0:0)

92 Luca De Lucia 2:0

86 Benjamin Pranter 1:0

