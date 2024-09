SV Telfs sichert sich knappen Sieg in Innsbruck

In einem spannenden Duell der Regionalliga Tirol konnte sich der SV Telfs mit 1:0 beim Innsbrucker AC durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute um die entscheidenden Punkte. Das Tor des Tages erzielte Lukas Rohracher für die Telfser in der 56. Minute.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und der Innsbrucker AC setzte die ersten Akzente. Bereits in der 6. Minute kamen die Innsbrucker über die linke Seite. Ein Flügelspieler brachte den Ball ins Zentrum, wo Patrick Dessl an der Strafraumgrenze zum Schuss kam, doch Jonas Weeber im Tor der Telfser konnte parieren. In den folgenden Minuten blieb der IAC druckvoll. Nach einem Laufpass auf Lukas Steinbacher in der 9. Minute wurde dieser jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen.

Die Telfer ließen sich nicht lange bitten und antworteten mit eigenen Offensivaktionen. In der 12. Minute hatte Fabian Schreter eine Doppelchance, scheiterte jedoch erst an Daniele Sterba und setzte den Nachschuss neben das Tor. Die erste Hälfte blieb ausgeglichen, wobei beide Teams immer wieder zu Chancen kamen. Der SV Telfs kam in der 40. Minute durch Lukas Rohracher zu einer guten Gelegenheit, doch sein Schuss ging am Tor vorbei. Trotz der intensiven Bemühungen beider Mannschaften ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Rohracher sorgt für die Entscheidung

Beide Teams kamen unverändert aus den Kabinen, und die zweite Halbzeit startete erneut mit hoher Intensität. Bereits in der 47. Minute konnten die Telfser eine Ecke der Innsbrucker klären. Nur drei Minuten später brachte Matteo Masetti einen Freistoß in den Strafraum, doch die Flanke war nicht gefährlich genug.

In der 56. Minute fiel dann die Entscheidung. Nach einem Zuspiel von Fabian Schretter nahm Lukas Rohracher im Strafraum Maß und versenkte den Ball zum 1:0 für den SV Telfs in den Maschen. Die Innsbrucker versuchten sofort zu antworten, aber die Telfser Abwehr hielt stand. In der 59. Minute kam Arda Taflan nach Zuspiel von Christof Mader zum Schuss, doch erneut konnte Daniele Sterba mit einer sehenswerten Parade retten.

Die Innsbrucker AC ließ nicht nach und hatte in der 70. Minute eine weitere Chance durch Lukas Steinbacher, doch Daniele Sterba im Tor der Telfser konnte den hohen Ball noch klären. In den letzten zehn Minuten warfen die Innsbrucker noch einmal alles nach vorne. Ein Schuss von links in der 83. Minute ging jedoch über das Tor.

Die Schlussphase war geprägt von der verzweifelten Suche der Innsbrucker nach dem Ausgleich. In der 90. Minute gab es noch einen Freistoß aus dem Mittelfeld, doch ein Stürmer startete zu früh und wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Trotz dreiminütiger Nachspielzeit gelang den Innsbruckern kein Treffer und so endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV Telfs.

Regionalliga Tirol: IAC : SV Telfs - 0:1 (0:0)

56 Lukas Rohracher 0:1

