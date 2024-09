Auch Volders kann den Lauf von Wörgl nicht bremsen!

Details Sonntag, 22. September 2024 01:44

Zum Auftakt der 7. Runde der Regionalliga Tirol traf der SV Wörgl auf den FC Raika Volders. Wörgl - aufgrund der letzten Spiele leichter Favorit – setzt sich mit 2:0 durch. An der Tabellenspitze ist es anch den Siegen von Fügen (6:1 gegen Silz/Mötz) und den WSG Tirol Juniors (5:1 in Kundl) sehr eng geworden. Nun blickt alles mit Hochspannung auf das Spitzenspiel am Sonntag, dem 22. September 2024, um 10:30 Uhr in St. Johann. Der FC Wacker Innsbruck ist zu Gast beim SK St. Johann und könnte sich mit einem Dreier etwas absetzen. St. Johann könnte mit einem Dreier die Tabellenführung übernehmen und hat zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen als der FC Wacker Innsbruck!

Frühe Führung für den SV Wörgl

Das Spiel begann mit einem deutlichen Signal der Gastgeber, die von Anfang an Druck aufbauten. Bereits in der 21. Minute wurde dieser Einsatz belohnt. Aleksandar Skrbo brachte den SV Wörgl mit einem präzisen Schuss in Führung und ließ den heimischen Anhang jubeln. Skrbo zeigte seine Qualität und bewies einmal mehr, warum er ein Schlüsselspieler für die Wörgler ist.

Der FC Volders versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, aber die Defensive des SV Wörgl stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Besonders Esmin Hausic im Tor der Wörgler präsentierte sich in starker Form und parierte die wenigen gefährlichen Abschlüsse der Gäste souverän. So verlief das Spiel weitgehend in der Hälfte des FC Volders, der sich gegen die energischen Angriffe des SV Wörgl zur Wehr setzen musste.

Verdoppelung der Führung vor der Pause

Kurz vor der Halbzeitpause konnte der SV Wörgl seinen Vorsprung ausbauen. In der 42. Minute war es Ömer Köken, der zum 2:0 traf. Köken nutzte eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr eiskalt aus und erhöhte den Spielstand zugunsten der Gastgeber. Mit diesem Treffer ging es dann in die Halbzeitpause, und der SV Wörgl konnte sich über eine komfortable Führung freuen.

In der zweiten Halbzeit zeigte der SV Wörgl eine kontrollierte Leistung und hielt den FC Volders weiterhin in Schach. Die Gäste bemühten sich zwar, das Spiel noch zu drehen, doch die gut organisierte Abwehr der Wörgler ließ keine echten Torchancen mehr zu. Auch im Mittelfeld dominierte der SV Wörgl und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen, um das Spiel zu beruhigen und den Vorsprung sicher über die Zeit zu bringen.

Mit fortschreitender Spielzeit wurde klar, dass der FC Volders an diesem Abend keine Mittel fand, um den SV Wörgl ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Wörgler ihrerseits verpassten es zwar, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, kontrollierten das Spielgeschehen jedoch souverän bis zum Schlusspfiff.

So endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Wörgl. Mit dieser Leistung untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen in der Regionalliga Tirol und zeigte, dass mit ihr in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Volders hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und an den kommenden Spieltagen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Wir wären klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Schon in der dritten Minute verzeichneten wir einen Lattenschuss und Nachschuss aus sieben Metern, aber der Goalie von Volders fängt den Ball. Dazu hatten wir noch ein bis zwei gute Szenen im 16er von Volders. Dann eine Superaktion von Drazen Kekez, Ömer Köken und Aleksandar Skrbo und Aleksandar Skrbo macht im 1:1-Duell gegen den Goalie von Volders das 1:0. Wir haben weiter gut gespielt, viel Ballbesitz gehabt und durch Ömer Köken nach schönem Assist von Aleksandar Skrbo in der 42. Minute das 2:0 erzielt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schießt Ömer Köken den Ball wieder an die Latte. Dann hat Volders mehr von Spiel gehabt, ist aber nicht richtig gefährlich geworden. Wir hatten ein paar gute Möglichkeiten nach Umschaltspiel. Ein verdienter Sieg!“

Regionalliga Tirol: Wörgl : Volders - 2:0 (2:0)

42 Ömer Köken 2:0

21 Aleksandar Skrbo 1:0

